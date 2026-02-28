これは争奪戦の予感ッッッ！！【ファミマ】キャラメルがポイント♡「新作スイーツ」

毎週のように趣向を凝らした新作が登場するコンビニスイーツ。ずらりと並ぶラインナップに、つい目移りしてしまいませんか？ 今回は、【ファミリーマート】から発売された「新作スイーツ」の中でも、ほろ苦さと甘さのバランスが魅力のキャラメル味のスイーツに注目。マニアも太鼓判を押す、今日のおやつ候補にぴったりの新作スイーツをご紹介します。

もちもち生地 × コクのあるキャラメルホイップクリーム

手軽につまめる一口サイズにカットされた「もっちりクリームロール」。もちもちの甘い生地と、クリームを同時に楽しめるファミマのスイーツです。現在、キャラメル風味のホイップを使った、「もっちりクリームロール（キャラメルホイップ）」が登場中。公式サイトによると、「コクのあるなめらかな味わいのキャラメルホイップクリーム」なのだそう。価格は\340（税込）で、5つにカットされているため、シェアして食べても良さそうです。

生地の食感と甘苦いクリームが推しポイント！

生地とクリームというシンプルな組み合わせのスイーツですが、@sujiemonさんは「もっちり & ふんわり食感が最高」「甘苦い味わいが美味しい」と大絶賛しています。コーヒーはもちろん、紅茶と合わせても良さそう。

専門店のスイーツみたいなオシャレさ

タルト生地に、塩キャラメルソースとショコラムースを重ねた「塩キャラメルソースとショコラムースのタルト」は\248（税込）。オシャレな見た目のスイーツなので、お皿にのせればまるで専門店のケーキのように見えるはず。その一方で、ワンハンドで手軽に食べられる細長い形は、コンビニスイーツならではのアイディアと言えるかも。

サクッ & ふわっとほろっと食感に病みつき！？

気になる味について、@sujiemonさんは「コク深さのあるキャラメルの濃厚な味わい」「程よいしっとり & サクサク感も良い」とコメント。歯ざわりについては、「ふわっとほろっと独特の食感」とのことで、ファミマスイーツならではの食べ応えを楽しめるかも。家事や仕事の合間に、さっと手に取って贅沢気分を味わえる1品です。

どちらも短期間で終売となる可能性もあるので、食べたいと思ったら早めにファミマをチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N