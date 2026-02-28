体調を崩したママさんが寝込んでいると、可愛いお見舞い客さんが続々とやってきて…？猫ファミリーが見せた心温まる姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「もう～ミンニャの優しさに涙です」「ジーンときた」「こんなに愛されて幸せですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：体調を崩し、寝込んだママ→５匹のネコが次々に…思わず感動するほどの『愛情表現』】

大好きなママさんが体調不良に

YouTubeチャンネル『そり耳ネコもすけのパパ物語』に投稿されたのは、心優しい猫ファミリーの姿。投稿主さん宅で暮らす5匹の猫さんたちは皆、面倒見が良くて優しいママさんが大好き。自然と周りに集まっている、なんてこともあるそうです。

しかしこの日、ママさんが体調を崩して寝込んでしまったのだとか。そうとも知らずに過ごしていた猫さんたちでしたが、しばらくするとママさんのもとには…。

次々と訪れるお見舞い客さん

まず始めに来てくれたのは、長女の「こころ」ちゃん。長男の「つむぎ」くんも後に続き、ふたりはベッドの上に乗るなり、痛めているお腹を労わるようにフミフミを始めたそう。こころちゃんのフミフミはレアだそうで、ママさんへの特別な看病だったのかもしれません。

それから父「もすけ」くんもフミフミ中の子供たちの隣で寛ぎ、ベッドはたちまち猫さんまみれに。なかなかの重さでしょうが、きっと癒し効果はばっちりですね。

最大級の愛情表現

リビングでひとり鳴いていた母「たんこ」ちゃんも、ママさんの傍に連れてきてあげると寂しさが爆発。初めて見るというスリゴロの甘えん坊さんになっていたといいます。そして翌朝、猫じゃらしのお見舞い品を咥えた愛らしい姿で現れた末っ子「さつき」ちゃんですが…。

実は昨晩さつきちゃんが居たのは、なんとママさんの布団の中。普段はしないという腕枕での添い寝で、一晩中寄り添ってくれていたそうです。

猫さんたちから溢れるほどの愛を受け取ったママさんは、その後すっかり回復。さつきちゃんも喜びのフミフミを披露したのでした。

投稿には「愛をたくさん感じました♡」「みんなでお腹フミフミ、これは元気出そう」「みんな心配して寄り添う姿が尊い♡家族の絆が本当に強いことが、伝わりました」「もすけファミリーはみんな優しくて癒される」「とっても温かい気持ちになりました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『そり耳ネコもすけのパパ物語』では、愛と優しさに溢れたもすけくんファミリーの日常の様子が投稿されています。クスッと笑える可愛い姿や思わず涙する家族の絆など、素敵な日々の様子に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「そり耳ネコもすけのパパ物語」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。