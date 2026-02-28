女優の大塚千弘(39)が27日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを公表した。大塚の夫は俳優の鈴木浩介(51)。



【写真】姉妹のやり取りにほっこり 妹・山下リオの立ち会いに感謝

大塚は「皆様⁡お久しぶりです!お元気ですか?私事で大変恐縮ですが この度、第2子を出産致しました。」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな 兎にも角にもやっぱり妊娠、出産は奇跡なんだなぁと改めて感じました。」と思いを吐露。「産まれてきてくれた、小さな小さな大事な命を大切に育てていきたいと思います。」と決意をつづった。



「妊娠出産と、支えて下さった皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします」と周囲への感謝も忘れなかった。



大塚の実妹で女優の山下リオ(33)は、自身のインスタのストーリーズで大塚の投稿を引用して「姉ちゃんおめでとう 赤ちゃんようこそ!」と祝福。大塚はさらにこの山下の投稿をストーリーズで引用し「出産立ち会ってくれてありがとう」と感謝を伝えた。



大塚と鈴木は2015年に放送されたテレビ朝日系ドラマ「刑事7人」での共演をきっかけに交際を開始し、同年10月7日に入籍。2021年5月に第1子誕生を発表していた。



（よろず～ニュース編集部）