元神戸DF海本慶治を父に持つ関東A選抜GK海本慶太朗

2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は関東A選抜のGK海本慶太朗（早稲田大）を取材。189センチの圧倒的なサイズと安定したキャッチングを誇る守護神は、元Jリーガーの父を持つ。

「去年の1年間は本当に苦しかったです。ずっと腰の怪我を抱えた状態でプレーをしていたのですが、（関東大学サッカーリーグ2部が）開幕してから2試合目で離脱をして、4か月リハビリをしました。復帰した後もなかなかコンディションが上がらずに…。この時期が一番しんどかったです」

離脱期間中に1学年下のGK雨野颯真が安定したプレーを見せたことで、より危機感を覚えていた海本を支えたのは、尊敬する両親の言葉だった。

「母が僕の表情や雰囲気がちょっとおかしかったことに気づいてくれたみたいで、素直な思いなどいろいろな話を聞いてもらいました。父は『謙虚でいなさい』『どんな状況に置かれても、自分の出来ることをしっかりやりなさい』と小さい頃からずっと言い続けて言葉をかけてくれた。やっぱりサッカーは最後に、人間性が重要になってくることは、父を見ていても明らかだった。『今がそれを磨く重要な時間だ』と受け止めることができました」

父はヴィッセル神戸、名古屋グランパス、アルビレックス新潟で14年間プレーしたDF海本慶治。ガンバ大阪、名古屋、新潟、東京ヴェルディでプレーした海本幸治郎は叔父にあたる。

「父も長い間サッカー選手を続けていて、現役は少ししか見られなかったのですが、父として本当に人間性の大切さをずっと僕に教え、行動で見せてくれた。本当に尊敬しているからこそ、どんどん吸収していきたいと思ってサッカーをやっていました」

辛いリハビリの中で筋力アップに全力で取り組み、特に腰回りの筋トレはしっかりと専門家のアドバイスを聞きながら、身体操作と共に黙々と打ち込んだ。関東2部後期開幕戦で復帰すると、万全ではなかったが、安定したハイボールのキャッチ、スムーズなステップワーク、反射神経を駆使したセービング、的確なコーチングを発揮した。

リーグ戦後期全11試合にフル出場を果たして、5つのクリーンシートを含む安定感抜群のゴールキーピングで早稲田大の1部昇格に大きく貢献。デンチャレ関東A選抜に選出され、グループリーグ初戦の関西選抜戦でクリーンシート。第3戦のU-20全日本大学選抜戦では2失点したが、2-2で迎えた後半21分に角を捉えたMF矢田龍之介の強烈なミドルシュートを右手1本でビッグセーブ。引き分けに終わったことで、関東A選抜の決勝進出が決まった。

「復帰をしてから『支えてくれた人たちに感謝の気持ちを込めてプレーしよう』と心に決めて試合に臨んだら、自然とチーム全体に目を配れるようになって、自分のプレーにも粘り強さが出てきたというか。いかにチームにプラスになることをするかと、利他の精神を持ってゴールを守れるようになりました。父の言う『謙虚に戦え』という言葉の本当の意味が分かった気がしています」

海本は幼少期、サッカーだけでなく、硬式テニス、水泳、ダンス、空手など多くのスポーツを楽しみながらやっていた。これは父が息子にサッカーを押し付けるのではなく、いろいろなスポーツの中から自分から好きになるものを見つけて欲しいという願いから来ていた。その思いは汲み取っていた愛息が、選んだ競技はサッカーだった。

「でも、僕はやっぱりサッカーが1番だったんです。父や叔父を見ていて、本当にかっこいいと思っていた。2人とも心から尊敬していました。父は僕がサッカーをやって、自分と比べられるのは辛いんじゃないかと配慮してくれていたようですが、やっぱり『僕も2人のようになりたい』と心から思った。僕は逆に比べられた方が燃えるんですよ」

サッカーにのめり込んでいった海本は、小学6年の時にGKに怪我人が出たことでフィールドプレイヤーから転身すると、「周りに『ナイスキーパー』、『助かった』と言われるのが嬉しかった」とGKの魅力にどっぷりとハマった。大宮アルディージャU15、U18と進み、トップ昇格こそできなかったが、名門の早稲田大に進学。怪我に苦しみながらも、着実に実力をつけてきた。

「父、叔父とはポジションこそ違いますが、同じディフェンスとしてゴールを守るという部分は変わらない。しっかりと責任感を持ってプレーし続けていきたいです」

すでにJ1、J2のクラブに練習参加している。尊敬する2人の背中を追いかけながら、海本は常に感謝の気持ちを持って、チームのために謙虚に戦う。（安藤隆人 / Takahito Ando）