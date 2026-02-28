通販×リアルのハイブリットZOZOTOWN名古屋初！春服選びの楽しさを凝縮～3/8
リアルZOZOTOWNが名古屋にやってきた！
KITTE名古屋で期間限定開催、全情報まとめ
ポイントまとめ
✓ZOZOTOWNが名古屋で初めてリアル店舗を期間限定で出店します。
✓データ厳選71キーワードの春アイテム&人気17ブランドが勢揃い。
✓場所はKITTE名古屋1階。入場無料で試着OKに来場者プレゼントも。
「ZOZOTOWNって便利だけど、やっぱり実際に見て触って選びたい！」というたくさんの声に応えるように、名古屋にリアル「ZOZOTOWN」がやってきました。
その名もずばり『ZOZOTOWN NAGOYA』。
名古屋初上陸のこのポップアップストアは3月8日(日)までの期間限定で、場所はJR名古屋駅から徒歩1分の「KITTE名古屋」1階アトリウムです。
入場料は無料なので、ちょっと立ち寄る感覚で気軽に行けるのも嬉しいポイントです！
いま着たいがひと目でわかる！
スマートなゾーン設計に注目
『ZOZOTOWN NAGOYA』は2つのゾーンに分かれています。
まず「ZOZO SELECT ZONE」は、ZOZOが保有するファッションデータをもとに選び抜かれた、ブランドの垣根を超えたトレンドアイテムが集まるエリア。
ストリングTシャツやアンバランススカートなど今季の注目トレンドから、クロップドトップスやワイドデニムパンツなど春の定番まで、なんと全71種類のキーワードをもとにアイテムを厳選しています。
さらにローズフレグランスやツヤルージュといった旬のコスメも展示されており、試着やタッチアップも楽しめます。
データだけに頼るのではなく、ファッションを愛するZOZOスタッフの目利きも加わっているのがポイントです。
「なんとなくトレンドは気になるけど、何から選べば良いかわからない」という人にとっても、アイテム探しがはかどりますね。
そして、もうひとつの「BRAND ZONE」には「ZOZOTOWN」で人気の全17ブランドが期間中に入れ替わりで登場します。
単なるアイテムの羅列だけではなく、「この春どう着るか」を提案する形で展示されるので、コーディネートのヒントも得やすいのが魅力。
アイテムを実際に手に取り、気に入ったものは会場に掲示された二次元コードを読み取って「ZOZOTOWN」でそのまま購入できる仕組みも便利です。
ブランド出店スケジュール
期間によって出店ブランドが異なるため、いつ訪れても新鮮です。
推しや目当てのブランドがあるなら日程確認をお忘れなく。
2月26日(木)～2月28日(土)は韓国発ファッションプラットフォーム「MUSINSA」から6ブランド(MUSINSA STANDARD、MUSINSA STANDARD WOMAN、ILLIGO、CRANK、AAKAM、DIMITRI BLACK)、さらにCANAL JEAN、CITEN、CIAOPANICが登場します。
3月1日(日)～3月4日(水)は引き続きMUSINSAに加えて、USAGI ONLINEよりSNIDEL、gelato pique、SORIN、Henon.の4ブランド、そしてURBAN RESEARCHが出店。SNIDELやgelato piqueはファンも多いので、この期間は特に賑わいそうですね。
3月5日(木)～3月8日(日)はMUSINSAとURBAN RESEARCHに加えて、LACOSTE、bulle de savon、l’atelier du savonが登場します。
フィナーレを飾るラインナップもなかなか豪華です。
MUSINSA
黒を基調とした外観に
公園のような温かみある内装
空間デザインにもぜひ注目してください！外観は「ZOZOTOWN」のブランドカラーである黒を基調としたスタイリッシュな印象。
店内に一歩踏み入れると「TOWN(街）」をイメージしており、街の公園を思わせる温かく親しみやすい雰囲気に仕上げられています。
ZOZOのデザイナーが、創業当初の「ZOZOTOWN」からインスピレーションを得て設計したという空間は、ただ商品が並ぶだけでなく、ブランドと来場者が自然に交流できる場として機能しています。
回遊するだけでトレンドが自然と頭に入ってくる、というのはなかなか他では味わえない「ZOZOTOWN」のリアルショップならではの体験です。
来場者全員にプレゼント
お楽しみも色々とあり！
行くだけでも嬉しい特典が待っています。来場者全員に、送料無料クーポン(330円分のZOZOポイント)と『ZOZOTOWN NAGOYA』のオリジナルステッカー(2種・ランダム)をプレゼント。
さらに会場で「ZOZOTOWN」のアイテムやショップをお気に入り登録した人には、最大1万円分のZOZOポイントが当たるガチャガチャへの参加権と、ショップクーポンなどの特典も用意されています。
なお、一部コンテンツの参加や特典の受け取りには「ZOZOTOWN」の会員登録(無料)とアプリのダウンロードが必要なので、事前に済ませておくとスムーズです。
最後に
マーケティング本部本部長
小俣裕貴さんのメッセージ
「興味はあるけど、まだ利用したことがない、知っているけど一歩踏み出せなかったという皆様に、リアルを通して「ZOZOTOWN」をより身近に感じていただく機会に。
近隣県からのアクセスにも優れた名古屋駅での開催ということで、名古屋を中心に色々な地域の方に体感してもらえたら嬉しいです！」
リアル店舗の服選びの楽しさと通販の便利さをミックスしたハイブリッドショップ『ZOZOTOWN NAGOYA』。
名古屋在住のファッション好きにとって、これだけのブランドが一堂に会してリアル体験できる機会はなかなかありません。
名古屋初のポップアップは3月8日(日)まで。1週間ちょっとというプレミアムな開催なので、期間中にぜひ「KITTE名古屋」へ足を運んでみてください！
イベント名：ZOZOTOWN NAGOYA
開催場所：KITTE名古屋1Fアトリウム
開催期間：2/26(木)～3/8(日)
開催時間：12:00～19:00(最終入場18:30)
料金：入場無料
公式サイト：https://zozo.jp/event/zozotown-nagoya/