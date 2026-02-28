23人の逸材がドイツ遠征に参加

Jリーグは2月27日、ドイツ遠征に参加するU-17 Jリーグ選抜メンバー23人を発表した。

「将来のスター候補たち」「世界にその実力を見せつけて」など、23人のメンバーに熱い視線が注がれている。

今回のドイツ遠征は、昨年10月から行われているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として実施される。3月7日から始動し、ドイツではデュッセルドルフやフランクフルトの下部組織メンバーと対戦するなど、欧州で世界レベルを肌で感じる貴重な実践機会となる。

メンバーには、年代別代表の経験もあるFW高橋成海（広島ユース）、MF宮崎叶（浦和ユース）、FW滝澤周生（鹿島ユース）ら23人が選出されており、レベルの高い顔ぶれがそろった。全員が2009年生まれの23人で構成されている。

監督はJリーググローバルフットボールアドバイザーを務めるロジャー・シュミット氏が務め、コーチとして元日本代表の田中達也氏（浦和レッズコーチ）らが帯同する。SNSでは、「ひと回りもふた回りも成長して帰ってきて」「世界にその実力を見せつけて」「監督がロジャーシュミットだ！」「今季大注目の2人が選ばれた！」「将来のスター候補たち」などのコメントが寄せられ、23人のメンバーとコーチ陣に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）