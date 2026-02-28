イングランド2部オックスフォード・ユナイテッドが273億円の新スタ建設、周辺地域開発へ

イングランド2部オックスフォード・ユナイテッドは2月27日、オックスフォードシャー郡評議会およびチェルウェル地区評議会から新スタジアム建設の最終的な計画許可が発行されたと発表した。

現在1万2500人収容のカッサム・スタジアムを使用している同クラブは、2023年に3500席を増設した1万6000人の新スタジアム計画を発表した。今回、その計画の認可が下りたことを受けて、「1万6000人収容のスタジアムを建設する計画におけるこれまでで最も重要なマイルストーン（節目）の1つを表している」とコメント。この計画には、スタジアム周辺施設に180室のホテル、レストラン、ジムなどを合わせて建設することも含まれている。

また英紙「ザ・サン」は新スタジアム建設、周辺地域開発に総費用1億3000万ポンド（約273億1560万円）が想定されると伝えている。

リーグ戦で3部降格圏内の24チーム中23位とクラブは苦しい状況にあるが、新スタジアム構想は着々と進んでいるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）