“グラビア快進撃のWシンデレラ”溝端葵＆高野真央、圧巻グラビア先行カット公開
グラビアアイドルの溝端葵（24）と高野真央（22）が、4月13日発売のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』（講談社）表紙＆巻頭グラビアに登場。先行カットが公開された。
【別カット】“あおまお”溝端葵＆高野真央の仲良しコンビ
昨年デビューするや瞬く間にメジャー誌のグラビアを席巻し、シーンのトップで快進撃を続ける“あおまお”こと、溝端と高野の仲良しコンビ。Wシンデレラの“プレミアム・コラボ”をDVD連動の大ボリューム30ページで掲載。とびっきりフレッシュ＆キュートな「ダブルインパクト」を楽しめる。
そのほかのラインナップは、志田音々、榎原依那、宮部のぞみ、大西亜玖璃、山岡雅弥&聖怜、大島璃乃、名前はまだない。、ちーまき、櫻井おとの、山田あい、小池里奈、エリマリ姉妹。仮面ライダーヒロイン出身女優や人気声優、注目の TikToker、そして多彩なグラビアミューズたちが登場する。
同誌は2025年末から2026年2月までにFRIDAYで掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック。特別付録は105分のメイキングDVD。
