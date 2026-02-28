クマへの発砲をめぐり猟銃を所持する許可を取り消されたのは違法だとして、ハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁は27日、弁論を開きました。男性は「安心してハンター活動ができるようにしてほしい」と語りました。

■池上さん「勝手に撃ったのではない」

27日、裁判後に会見を開いた1人の男性。北海道の猟友会に所属するハンターの池上治男さんです。

北海道猟友会砂川支部長・池上治男さん

「勝手に撃ったのではないということをまず理解してもらいたい」

全国各地に出没し、死者数が過去最多になるなど相次いだクマ被害。

去年、『news zero』が1週間、池上さんを密着取材した際には、パトロールをしたり、設置したわなを確認したりするなど、“クマハンター”として連日活動。ただ、取材中、猟銃を持つことは一度もありませんでした。

ハンター歴40年を超える池上さんは、2018年に市の要請を受け、クマを駆除するため警察官や市の職員の立ち会いのもと発砲。しかし、周辺の民家に銃弾が当たるおそれがあったとして、猟銃を所持する許可を取り消されたのです。

池上さんは処分の撤回を求めて北海道を提訴。1審の札幌地裁は訴えを認めましたが、2審の札幌高裁は一転、訴えを退けたため、池上さんが上告していました。

■最高裁で弁論 高裁の“敗訴”見直しの可能性

そして、27日に最高裁で行われたのは弁論です。これは、結論を変えるのに必要な手続きのため、池上さんが敗訴した高裁の判断が見直される可能性があります。

池上さんは「何年も地域住民の安全を念頭にハンターを続けてきた。安心してハンター活動ができるようにしてほしい」と訴えました。

一方、北海道側は「発射行為が極めて危険な態様だったことは明らかだ」と主張しました。

「判決のときにどうなるのか分かりませんが、私も年齢は76だけど、やれることは1つでもやるというのがハンターの思い」

判決は来月27日に言い渡されます。

（2月27日放送『news zero』より）