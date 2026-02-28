XG・COCONA、グッチ2026秋冬コレクションの会場に登場 P逮捕騒動の中で笑顔見せファン安堵
HIPHOP／R＆Bグループ・XGのメンバー・COCONAが27日、イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド・グッチの2026秋冬コレクションショーの会場に登場。プロデューサーの逮捕騒動の中、笑顔を見せるCOCONAの姿にファンからは安堵の声が上がっている。
【写真】XG・COCONA笑顔でコメント！XGの公式Xアカウントがリポストした『エル・ジャポン』の動画
グッチのブランドアンバサダーを務めているCOCONAは、ジェイ・パークやStray Kids・リノらとともにグッチの2026秋冬コレクションショーの会場に登場。XGのSNSでも『エル・ジャポン』が現地のCOCONAを収めた写真や動画をリポストしており、ファンからも「元気な姿を見せてくれてありがとう」「柔らかな笑顔が見られてホッとした」など喜びと安堵の声が上がっている。
XGをめぐっては、プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が愛知県内のホテルの一室でコカイン1袋を所持していた疑いで、23日、警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕された。
騒動が続く中、XGは27日、開催中のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を継続すると発表。「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました」と報告し、一連の騒動を鑑みてチケットの払い戻しについても対応するとし、「今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。
【写真】XG・COCONA笑顔でコメント！XGの公式Xアカウントがリポストした『エル・ジャポン』の動画
グッチのブランドアンバサダーを務めているCOCONAは、ジェイ・パークやStray Kids・リノらとともにグッチの2026秋冬コレクションショーの会場に登場。XGのSNSでも『エル・ジャポン』が現地のCOCONAを収めた写真や動画をリポストしており、ファンからも「元気な姿を見せてくれてありがとう」「柔らかな笑顔が見られてホッとした」など喜びと安堵の声が上がっている。
騒動が続く中、XGは27日、開催中のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を継続すると発表。「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました」と報告し、一連の騒動を鑑みてチケットの払い戻しについても対応するとし、「今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。