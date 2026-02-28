最初は可愛らしくごはんのおかわりを要求していた大型犬ですが、飼い主さんがスルーしていたら態度が変わって…？まさかの亭主関白すぎる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で152万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「反抗期かなw」「声出して笑った」といった声が寄せられています。

【動画：ごはんのおかわりを要求する大型犬→お皿に向かって…亭主関白すぎる『まさかの光景』】

大型犬がごはんのおかわりを要求

TikTokアカウント「hondonobuyuki」に投稿されたのは、スタンダードプードルの「ワンダ」くんの食後の行動です。

ワンダくんは空になったお皿の前に立ち、飼い主さんをじーっと見つめてきたそう。どうやら「もっとごはんちょうだい！」と、おかわりを要求しているようです。こんな風に可愛いお顔で真っ直ぐ見つめられたら、何杯でもおかわりさせてあげたくなってしまいます。

飼い主さんはワンダくんのおねだり中の姿を撮影するのに夢中で、しばらく要求をスルーしていたそう。すると早くおかわりが欲しいワンダくんは、待ち切れなくなったようで…？

亭主関白すぎる行動に爆笑！

ワンダくんはお皿を見下ろしながら前足を伸ばしたかと思うと、なんとお皿を乗せている台を思い切り蹴飛ばしたとか。ちゃぶ台返しで怒りを表現するなんて、まるで昭和の頑固親父のようです…！

そして台が倒れてお皿が遠くに吹っ飛んでしまった後も、飼い主さんを睨んで不満を訴え続けるワンダ君。最後は「いいから早くおかわり持ってこいよ！」とばかりに、飼い主さんに向かって吠えたそう。その亭主関白すぎる態度には、爆笑する人が続出することとなりました。

この投稿には「思ってたより激しかったｗ」「態度悪すぎるw」「ワンコだと許せる」「爆笑してしもたw」といったコメントが寄せられています。

普段はとても優しい子

ワンダくんが横柄な態度を取るのは食べ物を要求する時だけで、普段はとても優しい子なのだそう。同居しているミニチュアダックスフンドの「アン」ちゃんとも仲良しで、一緒にお昼寝したりお散歩したりして過ごしているとのこと。

どうやらアンちゃんには頭が上がらないらしく、ワンダくんの方がずっと体が大きいのに手下のようになっていることもあるとか…。普段のワンダくんを知ると、おかわり要求時の亭主関白ぶりがより一層面白くなりますね！

ワンダくんの可愛くて面白い姿、アンちゃんや飼い主さんとの愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「hondonobuyuki」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hondonobuyuki」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。