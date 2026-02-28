日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスについて、英『BBC』はこの1年間ジェットコースターのような日々を送ってきたと紹介している。昨季はFA杯を制し、今季開幕前に行われたコミュニティ・シールドではリヴァプールをも撃破。強豪と互角に渡り合えるチームとして評価を高め、大きな期待を背負って今季の開幕を迎えたのだ。



しかし指揮官オリヴァー・グラスナーの下で結果を残す一方、昨夏の補強が不十分なまま今季の戦いに入ることになり、徐々に選手層の薄さがチームを苦しめることになった。





昨夏に攻撃の要だったMFエベレチ・エゼをアーセナルに引き抜かれ、今冬にはDFマーク・グエーイもマンチェスター・シティへ移籍。攻守の柱が抜けることになり、昨年12月から今年2月にかけては13戦連続白星無しという地獄のような期間も過ごした。今季終了後にはグラスナーが退任することも決まり、クリスタル・パレスに対してネガティヴな報道も目立った。しかし、『BBC』は悲観的になる要素ばかりではないとここからのクリスタル・パレスに期待をかけている。クリスタル・パレスは今月の19日と26日に行われたUEFAカンファレンスリーグの決勝トーナメント・プレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナのHSKズリニスキ・モスタルを2戦合計3-1で撃破し、ベスト16入りを決めた。ベスト16ではキプロスのAEKラルカナと対戦するが、同メディアは戦力的にクリスタル・パレスはカンファレンスリーグで優勝を狙えると評価している。他にはイタリアのフィオレンティーナ、ドイツのマインツ、オランダのAZ、フランスのストラスブール、ウクライナのシャフタール・ドネツクといったクラブがベスト16に駒を進めているが、フィオレンティーナとマインツはそれぞれ国内リーグで苦戦中だ。昨季とは別物のチームであり、クリスタル・パレスにも優勝を狙うチャンスはあるはず。さらにプレミアリーグでも13位に沈んでいるとはいえ、7位ブレントフォードとは5ポイントしか離れていない。カンファレンスリーグ制覇とプレミアTOP8入りを決められれば、クリスタル・パレスにとって大成功のシーズンと言えよう。カンファレンスリーグ・プレイオフのズリニスキ・モスタル戦後、チームのゴールを守るGKディーン・ヘンダーソンは「周囲が一体何をそんな騒いでいるのか分からないよ」とジョークを飛ばしていたが、クリスタル・パレスはそこまで悲観的になる必要もないか。まだまだ今季を成功のシーズンで終えることも出来るはずで、カンファレンスリーグのベスト16入りはそれに向けた大きな一歩だ。