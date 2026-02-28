◇柔道 グランドスラム・タシケント大会第1日（2026年2月27日 ウズベキスタン・タシケント）

柔道グランドスラム（GS）タシケント大会が開幕し、1日目は男女計5階級が行われた。日本勢は出場した計7人全員が3位以内に入賞。男子66キロ級の阿部一二三（28＝パーク24）と女子52キロ級の藤城心（24＝三井住友海上）は優勝を果たした。

昨年GS東京3位の藤城は、初戦（2回戦）はオーストラリアの選手に鮮やかな巴投げを決めて一本勝ち。続く準々決勝はキプロスの選手に袖釣り込み腰で一本勝ちを収めた。準決勝は、世界選手権優勝経験のあるジュッフリダ（イタリア）と対戦。終了間際に崩れ上四方固めで20秒間抑え込んで3試合連続の一本勝ちで決勝進出を決めた。決勝はビシュレルト（アラブ首長国連邦）と対戦し、互いに技によるポイントがないままゴールデンスコア方式の延長戦へ。試合開始から計5分22秒、横四方固めで5秒間抑え込んで有効のポイントを取って優勝を決めた。GSでの優勝は、昨年7月のウランバートル大会以来2度目となった。

女子48キロ級は昨年GS東京3位の原田瑞希（22＝日大4年）と同2位の吉野紗千代（20＝帝京大2年）が出場。原田は2回戦でパリ五輪銅メダルのブクリ（フランス）を破るなど4試合を勝ち進み、決勝はフイ（中国）に大内刈りで技ありのポイントを取られて敗れ準優勝となった。吉野は初戦（2回戦）でイスラエルの選手と対戦し、豪快な袖釣り込み腰で一本勝ち。続く準々決勝でウズベキスタンの選手に敗れ、その後は敗者復活戦と3位決定戦を勝ち上がった。

女子57キロ級は、昨年GS東京3位で体重無差別の全日本選手権でも準優勝の実績を持つ白金未桜（20＝筑波大2年）が出場。1回戦はウズベキスタンの選手に崩れけさ固めで一本勝ちを収め、2回戦と準々決勝はともに相手の指導3つによる反則で勝ち上がった。準決勝はブラジルの選手と対戦し、終了間際に崩れけさ固めで5秒間抑え込むと相手がタップして一本勝ち。決勝はアミノワ（ウズベキスタン）と対戦し、終了間際に3つ目の指導を受けて反則負けとなった。

男子60キロ級は、昨年GS東京準優勝の中村太樹（23＝JESエレベーター）が出場。1回戦は背負い投げからの腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを決め、2回戦は横四方固めで一本勝ち。準々決勝はゴールデンスコア方式の延長戦に入ってから横四方固めで5秒抑え込んで有効で勝利を収めた。準決勝は延長戦の末、アガエフ（アゼルバイジャン）に上四方固めで5秒間抑え込まれて敗れた。3位決定戦はスフィエフ（タジキスタン）と対戦し、変形の背負い投げで一本勝ちを収めた。