¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÂç·ãÀï¤ÎÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö£³ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î£±°Ì¤È£²°Ì¤Ï¡©
£³ºÐÌÆÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡Âç·ãÀï¤Î£³ºÐÌÆÇÏÀïÀþ¡£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¡¢£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î12Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆñ²ò¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢£Ç¶¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Ê£³·î1Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç¶¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê£³·î£·Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢£³ºÐÌÆÇÏ¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤Ç£±°Ì¡¢£²°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£³ºÐÌÆÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¤ò²÷¾¡¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡¡photo by Koichi Miura
¡¡£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¡Ê£²·î14Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¡££Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£12·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë£²Ãå¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤Ê¤É¡¢Î³¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢°ìÌö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Ï¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ç²÷¾¡¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ¾È½¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÇÏ·ôÅª¤Ë¤Ï"¥ª¥¤¥·¥¤"£²ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÉãÊì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¤ª¤è¤½ÀÄ¼Ì¿¿¤É¤ª¤ê¤Ë¾Þ¶â¤ò²Ã»»¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ËÜÈÖ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤â¹¥ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤ËÂ³¤¯¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢¿ä¤·¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"¥ª¥¤¥·¥¤"¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ç¤Ï¡¢Î½ÇÏ¤Ë¼ê±þ¤¨¤Ç¸«Îô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï»Å³Ý¤±¤ë¤È¥°¥ó¥°¥ó¤È²ÃÂ®¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿¤ÓµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹¶¤áµ¤ÇÛ¤ÇÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤è¤¯¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤Î¸å¤í¤ò³ÎÊÝ¡£¾¯¤·Àª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¥¹¥Ã¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ï¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°È¾£´¥Ï¥í¥ó46ÉÃ£¸¡¢¸åÈ¾£´¥Ï¥í¥ó45ÉÃ£¸¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¤·¤Æ¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê£±¥Ï¥í¥ó¤Ç¿ÊÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¹þ¤ß¤ÎÍø¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç²óÅ¾¤âÂ®¤¯¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëµÓ¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¡££±Ê¬32ÉÃ£¶¤È¤¤¤¦ÁöÇË»þ·×¤âÉ¾²Á¤Ç¤¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡£±°Ì¤Ï¡¢ºå¿ÀJF¤ò¾¡¤Ã¤Æ£²ºÐ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¡£Á°²ó£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£³°Ì¤«¤é¡¢12¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºù²Ö¾Þ¤Ë¤ÏÄ¾¹Ô¤ÇÄ©¤àÆ±ÇÏ¡£¶áÇ¯¤Î¼çÎ®¥í¡¼¥Æ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤âÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö£²·î15Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎËÜ¾Þ¶â¡ÊJRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤ß¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï8335Ëü±ß¤Ç¡¢JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£³ºÐÀ¤Âå¤ÎÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¡£²´ÇÏ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê9250Ëü±ß¡Ë¡¢¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê8750Ëü±ß¡Ë¡¢¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê8650Ëü±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Ã±ÆÈ£´°Ì¤Ç¤¹¡£ºù²Ö¾Þ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤Î½êÂ°ÇÏ¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û¤Ï4000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Î¥¨¥Ô¥»¥¢¥í¡¼¥à¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë£Ç·¾®ÁÒ£²ºÐ£Ó¤È£Ç¶¥»¥ó¥È¥¦¥ë£Ó¤ÇÍ¥¾¡¡£ËÜÇÏ¤ÎÈ¾·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ð¥ë¥µ¥à¥Î¡¼¥È¤â¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ò£²¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯°Ê¹ß¤Îºù²Ö¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ºå¿ÀJF¤Ç£±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢·×£¶Àï¤·¤Æ£²¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡£Ï¢ÂÐ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡Ê£´Ãå¡Ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìµ»ö¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¿¤éµÕ¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
µÈÅÄ»á
¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ï1400£í¤Ç¤¹¤¬¡¢Â®¤¤»þ·×¤¬½Ð¤ë·Ú¤¤ÇÏ¾ì¤Îºå¿À¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¤¥ëÀï¤ÏÆñ¤Ê¤¯¹îÉþ¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡£ºå¿ÀJF¤â£±Ê¬32ÉÃ£¶¤Î¹¥»þ·×¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆþ±¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤·¤¬¤é¤¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛÌµÍÑ¡£ºå¿ÀJF»þÆ±ÍÍ¡¢¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë£³½µ´Ö¤¢¤ì¤Ð¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£µ¤¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢½éÀï¸þ¤¤Îµ¤À¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢Ç½ÎÏÁ´³«¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚÆîÍ§Êå¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Öºå¿ÀJF¤Ï¿Íµ¤¤Î¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¤¬¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤À¤±¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×