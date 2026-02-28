欧州では無線アップデートも予定

ボルボは、コンパクトEVの『EX30』に新しいエントリーモデルを欧州で追加した。現行モデルから大幅に価格が下がると見込まれる。

【画像】新世代のボルボのコンパクトSUV【ボルボEX30を詳しく見る】 全79枚

このエントリーモデルは、現行シングルモーター仕様をベースにしつつ、最高出力を272psから150psへと抑えている。



ボルボEX30

51kWhバッテリーを選択した場合、航続距離は339km、69kWhバッテリーの場合は476kmとなる。

新しいエントリーモデルの販売開始時期や価格はまだ確認されていない。英国では、価格は現行モデルの3万3060ポンド（約700万円）から3万ポンド（約630万円）近くになる予想される。アルファ・ロメオ・ジュニアやミニ・エースマンといったモデルと競合するだろう。

ボルボのチーフ・コマーシャル・オフィサーであるエリック・セヴェリンソン氏は、この新モデルについて「対象市場をさらに拡大し」、「より多くのお客様を完全電動化へ惹きつける」と述べた。

新モデルに加え、欧州では既存のEX30向けに、今夏後半の無線ソフトウェアアップデートでV2L（外部給電）機能が追加される予定だ。

インフォテインメント・タッチスクリーンのインターフェース（UX）も更新され、主要操作ボタンをドライバーの手の届きやすい位置に配置するという。さらにカスタマイズ可能なツールバーが追加され、運転中に必要な機能を予測して表示させたり、好みの機能を常時表示させたりするように設定できる。