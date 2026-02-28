EITHER＆新色登場♡ヌーディカラーが魅力のクッション＆ティント特集

韓国発コスメブランドEITHER＆から、ナチュラルな美しさを引き立てる新色コスメが登場します。軽やかなつけ心地が魅力のクッションファンデーションと、みずみずしいツヤを叶える人気ティントにヌーディカラーが仲間入り。素肌感メイクを楽しみたい方にぴったりのラインナップです。毎日のメイクをやさしく格上げしてくれる注目の新色をチェックしてみてください♡

軽やかな密着クッションファンデ

SATIN PIXEL MESH CUSHION（サテン ピクセル メッシュ クッション）



価格：2,970円（税込）

15 COOL IVORY（クールアイボリー）明るい肌の方



17 PURE IVORY（ピュアアイボリー）自然に明るい肌の方



21 NUDE IVORY（ヌードアイボリー）標準的な肌の方



23 SAND IVORY（サンドアイボリー）健康的な肌の方

無重力のような軽さで肌に密着し、素肌のような仕上がりを叶えるメッシュクッション。キメ細かなメッシュフィルターが粒子を均一に広げ、ヨレにくく美しい仕上がりをキープします。

ほのかなツヤを生み出すサテンフィニッシュにより、自然な立体感を演出。アイボリートーンのカラー設計でくすみをカバーし、透明感のある肌印象へ導いてくれます。

ツヤ感ティントの新色4色

DEWY SYRUP TINT（デューイ シロップ ティント）



価格：1,650円（税込）

10 HONEY NUT



11 TOFFEE NUT



12 SHOW YOUR MAUVE【ショウタロウ PICK!】



13 FILTER 6【ウォンビンPICK！】



透明感のあるカラーとシロップのようなツヤが特徴のグローリップティント。唇本来の色を活かしながら自然に発色し、やわらかい印象の口元を演出します。

20%の水分を含んだグロウオイルが光を反射し、立体感のある唇に仕上げるのもポイント。重ね塗りすることで色味やツヤ感を調整でき、気分に合わせたメイクが楽しめます♪

ノベルティ情報もチェック

対象店舗にてEITHER&メイクアップ商品をご購入の方に、RIIZE ショウタロウ&ウォンビンのトレーディングカード3枚セットをプレゼントいたします。

＜購入条件＞

Qoo10：メイクアップ商品3,000円（税込）以上ご購入

ロフト・ハンズ：メイクアップ商品2点以上ご購入

※1会計につきノベルティ1点

※ノベルティはなくなり次第終了

※取り扱い店舗については、店舗様まで直接お問い合わせください

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※取り扱い店舗については、店舗様まで直接お問い合わせください

ナチュラルメイクを楽しもう

素肌のような軽さと自然なツヤを叶えるEITHER＆の新色コスメは、毎日のメイクに取り入れやすいアイテムばかり。ベースメイクとリップをそろえることで、統一感のあるヌーディメイクが完成します。

やさしく肌になじむカラーで、自分らしい美しさを引き出してみてください♡