本田響矢、“車いすヤンキー”姿のビジュアル公開「おめでとう」「めっちゃ楽しみ」 4月期『ＧＩＦＴ』で日曜劇場に初出演

本田響矢、“車いすヤンキー”姿のビジュアル公開「おめでとう」「めっちゃ楽しみ」 4月期『ＧＩＦＴ』で日曜劇場に初出演