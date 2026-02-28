本田響矢、“車いすヤンキー”姿のビジュアル公開「おめでとう」「めっちゃ楽しみ」 4月期『ＧＩＦＴ』で日曜劇場に初出演
俳優の本田響矢（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。同日に4月スタートのTBS日曜劇場枠『ＧＩＦＴ』（堤真一主演）に出演することが発表され、インスタでも同作のビジュアルカットを添えて報告した。
【写真】“車いすヤンキー”姿のビジュアルを公開した本田響矢
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当する。本田は、本作が初の日曜劇場出演となり、“夢を失った”車いすヤンキー役を演じる。
本田が演じる朝谷圭二郎（あさや・けいじろう）は、高校で素行不良になりバイク事故をきっかけに車いす生活を送ることになり、今もなお悪事を働き親のすねをかじり続けているという役どころ。
投稿では、「TBS 4月期 日曜劇場『ＧＩＦＴ』 朝谷圭二郎 役として出演させていただきます。車いすラグビーが舞台の、ギフトの物語。放送をお楽しみに」のコメントとともに、写真をアップした。
この投稿にファンからは「瀧昌様の次にまた新たな響矢くんの役を見れる事、とっても楽しみです」「響矢くんおめでとう 4月からほーんとに楽しみ！」「難しい役だと思うけど体に気を付けて撮影頑張ってね」「ヤンキー響矢くんも楽しみです 夜露死苦」「きょうやくんの新たな一面を見れそうな役柄ですごく楽しみ！」「カッコいい」「楽しみすぎるー だから金髪だったんだね」など、祝福と応援のコメントが多数寄せられている。
