スヌーピーのワンポイントが映える！「ヘミングス」の軽くて機能性も抜群な万能バッグ3型に注目！
「HEMING'S(ヘミングス)」が手がけるブランド「SOLEIL(ソレイユ)」から、スヌーピーのワンポイントをアクセントにしたデイリーユースなバッグ3型が登場。どんなスタイルにも溶け込みやすく、使い勝手も抜群だから持っていると重宝するはず！
【写真】スヌーピーのワンポイントが映える「ヘミングス」のバッグ3型を見る
まずひとつめは、「トートM」(4620円)。小ぶりながらも収納力バッチリなサイズ感で、折りたたみ傘に500ミリリットルのペットボトル、スマホに財布、ポーチまで、おでかけの必需品をひとまとめにできる優れもの！
ひとまわり大きな「トートL」(6720円)は、1泊2日の旅行にも持って行ける絶妙なサイズ。開口部にはファスナーがあしらわれ、中身をしっかり隠してくれるプライバシー設計もうれしい。ノートPCやタブレットも余裕で入るので、通勤・通学のおともにもうってつけ！トートとして腕にかけて持つほか、付属のショルダーストラップでななめがけにもできて便利だ。
上記のトートにプラスするのもアリなのが「ミニショルダー」(3960円)。スマホと財布、イヤホンなど、すぐ手に取りたいアイテムだけをしまえば、トートの中をゴソゴソ探す手間もなし！小さいけれど仕分けポケットが充実しているので、使いたいものに即アクセスできるのも頼もしい。
それぞれ、ナチュラルなムードのライトベージュ、どんなファッションにも合わせやすいニュートラルなブラック、シンプルなスタイルにアクセントを添えてくれるレオパードの3色展開。スヌーピーのワンポイントも色ごとに異なるので、好きな色で選んでも、気に入ったスヌーピーのモチーフで選んでもOK！軽量な素材でストレスなく持ち歩ける万能バッグを探している人にぜひ使ってほしい。
気になる人は「ヘミングス」のオフィシャルオンラインストアをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーのワンポイントが映える「ヘミングス」のバッグ3型を見る
まずひとつめは、「トートM」(4620円)。小ぶりながらも収納力バッチリなサイズ感で、折りたたみ傘に500ミリリットルのペットボトル、スマホに財布、ポーチまで、おでかけの必需品をひとまとめにできる優れもの！
ひとまわり大きな「トートL」(6720円)は、1泊2日の旅行にも持って行ける絶妙なサイズ。開口部にはファスナーがあしらわれ、中身をしっかり隠してくれるプライバシー設計もうれしい。ノートPCやタブレットも余裕で入るので、通勤・通学のおともにもうってつけ！トートとして腕にかけて持つほか、付属のショルダーストラップでななめがけにもできて便利だ。
上記のトートにプラスするのもアリなのが「ミニショルダー」(3960円)。スマホと財布、イヤホンなど、すぐ手に取りたいアイテムだけをしまえば、トートの中をゴソゴソ探す手間もなし！小さいけれど仕分けポケットが充実しているので、使いたいものに即アクセスできるのも頼もしい。
それぞれ、ナチュラルなムードのライトベージュ、どんなファッションにも合わせやすいニュートラルなブラック、シンプルなスタイルにアクセントを添えてくれるレオパードの3色展開。スヌーピーのワンポイントも色ごとに異なるので、好きな色で選んでも、気に入ったスヌーピーのモチーフで選んでもOK！軽量な素材でストレスなく持ち歩ける万能バッグを探している人にぜひ使ってほしい。
気になる人は「ヘミングス」のオフィシャルオンラインストアをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC