学歴詐称疑惑で家宅捜索を受けた静岡県伊東市の田久保真紀前市長が27日、書類送検されました。また、卒業に必要だった単位のうち、田久保氏が取得していたのはおよそ半分だったこともわかりました。

■公職選挙法違反の疑いなど複数の刑事告発

地方自治法違反の疑いで静岡地検に書類送検された、伊東市の田久保前市長。東洋大学「卒業」ではなく「除籍」であったとして、“学歴詐称疑惑”で世間を騒がせましたが、自身の潔白を訴えていました。

田久保真紀氏（去年7月）

「私が経歴を詐称しているというようなことは一切ございません」

田久保氏はこれまで、公職選挙法違反の疑いなど複数の刑事告発を受けていて、警察は先月から、本人への任意の事情聴取を続けるほか、自宅の家宅捜索を行っていました。

■必要単位半分ほど足りず…母親“卒業していないと思っていた”

田久保氏は聴取の中で、「犯罪の成立を否認する」と全ての容疑について否認。そんな中、新たな事実が。

それは、田久保氏が東洋大学在籍時に取得した「単位数」について。当時、卒業に必要な132単位のうち、田久保氏が取得していたのは68単位。卒業に必要な単位が半分ほど足りていなかったのです。

田久保氏は以前、“勘違いを否定できない”と説明する場面もありましたが、関係者は「とても勘違いをしているような数字ではない」と話しました。

――卒業したと勘違いしていた？

田久保真紀氏（去年7月）

「勘違いをしていたと言われると、それは全く否定できない」

27日午後、東洋大学に通う学生は。

東洋大学4年生

「（単位を）把握していないって人は僕は聞いたことない」

――68単位どう？

東洋大学2年生

「私はもう取ってる」

東洋大学2年生

「私も！ 大学2年生でそれくらいは取れるなと」

――田久保さんが卒業してたと思っていたと。

東洋大学2年生

「不思議だなと」

さらに、田久保氏の母親は警察の聴取に対し、大学卒業の認識について、「卒業の時期になっても案内が来なかった、卒業していないと思っていた」という趣旨の話をしていたことがわかっています。

田久保真紀氏（去年8月）

「（卒業証書について）報道であるようなチラ見せといった事実はありませんで、19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」

“チラ見せ”ではなく、19.2秒見せたと主張していた“卒業証書”とされる文書の提出についても拒否。

田久保氏の書類送検を受け、伊東市議会は。

伊東市議会・青木副議長

「ちゃんと起訴までいって、法の下に罰則を受けてもらいたいと思っています」

