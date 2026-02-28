メッツが新加入のエース右腕フレディ・ペラルタ投手（29）を3月26日（日本時間27日）に行われるパイレーツとの開幕戦に先発させる予定だとAP通信が27日（同28日）に報じた。

メッツは先月、将来有望なプロスペクト2人を放出し、2度のオールスター選出を誇るペラルタを獲得した。カルロス・メンドサ監督は同日、カージナルスとのオープン戦でペラルタが3回を投げ3奪三振と好投する前に、「フレディを獲得した時点で、ローテーションの柱として起用するのは明らかだった。彼はそれに値する投手だ。私もチームもとても楽しみにしている」と語ったという。

ペラルタは昨季、33試合に先発して17勝6敗、防御率2.70を記録。ナ・リーグ最多勝に輝き、サイ・ヤング賞投票では5位に入った。176回2/3を投げて204奪三振をマークし、自身2度目のオールスターにも選出されている。

今季の年俸は800万ドル（約12億4800万円）で、ワールドシリーズ終了後にはフリーエージェントとなる可能性がある。メジャー通算8シーズン（すべてブルワーズ）で70勝42敗、防御率3.59、931回で1153奪三振を記録している。