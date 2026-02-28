ショットの構えとパッティングの構えで大きく異なるものとは！？

下半身を使わないパッティング！だから、ツマ先は真っすぐに

ショットの構えとパッティングの構えで大きく異なるものの中に、ツマ先の向きもあります。通常、アイアンやアプローチショットの場合、左足のツマ先を少し開きます。開くことによって体の回転がスムーズになり、体全体を使ったきれいなスイングになるからです。

逆に、左足ツマ先を開かないと、下半身が使いにくくなり、上半身だけのスイングになってしまいます。一方、パッティングの場合は、下半身はほとんど使いません。体重移動もなく、ショルダーストロークのみによって球を転がします。だから、下半身をロックさせるためにも、左足ツマ先は開かないほうがいいのです。

アマチュアゴルファーの中には、パッティングの際、左足のツマ先だけでなく、右足のツマ先も開いて構えている人がいますが、両足ともツマ先は真っすぐ向けて構えるようにしましょう。

取ったわけではありませんが、“ふくよかな人”の方がパッティングは有利な気がします。

