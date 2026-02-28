ＩＴ・ハイテク株に売り傾向継続もまちまち＝米国株概況
ＩＴ・ハイテク株に売り傾向継続もまちまち＝米国株概況
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は一時８００ドルを超える下げとなった。そのままであれば、１０カ月ぶりに月足で陰線が出るところであったが、その後買い戻しが入り、５２１ドル安で引けている。米インフレの高止まり警戒や、中東情勢が重石となったと見られる。終値はダウ工業株３０種平均が５２１．２８ドル安の４万８９７７．９２ドル、ナスダック総合指数が２１０．１７安の２万２６６８．２１、Ｓ＆Ｐ５００が２９．９８安の６８７８．８８。
中東情勢の緊迫化を受けて時間外から株式市場は軟調となった。米国とイランの核協議が難航。２７日は合意ができず、来週継続協議となった。そうした中、在イスラエル米国大使館が、緊急対応を行う人員を除いて国外退去を要請するなど、緊張が高まる状況となり、リスク回避の株安となった。ＮＹ原油や金などの買いも見られており、市場全体でリスク警戒の動きが広がっていた。
マグニフィセントセブンはまちまち。ＩＴ・ハイテク株への警戒に加え、オープンＡＩによるエヌビディア＜NVDA＞、ソフトバンクG、アマゾン＜AMZN＞などからの１１００億ドル規模の資金調達を受けて、マイクロソフト＜MSFT＞が売られていた。同社とオープンＡＩは共同声明を発表し、両者の緊密な関係は継続と発表したが、市場の警戒感が出たと見られる。アップル＜AAPL＞、テスラ＜TSLA＞、メタ＜META＞も軟調となる一方、アルファベットC＜GOOG＞アルファベットA＜GOOGL＞が堅調。アマゾン＜AMZN＞もしっかりとなった。
新興ハイテクの売りが目立つ中でＡＭＤ＜AMD＞も売りが出ていた。
決算を受けて大きな動きも目立った。デル・テクノロジーズ＜DELL＞は２０％を超える大幅高。AI基盤のテックバイオ・精密医療のカリスライフ＜CAI＞は上値から売りが出たもののプラス圏を維持している。
AIクラウドコンピューティングのコアウィーブ＜CRWV＞は売上高が予想を上回ったものの、純損失拡大を嫌気され大幅安となった。キュリティソフトのゼットスケーラー＜ZS＞も売上高、EPSともに市場予想を上回ったが、一部期待ほど強くはないとして大きく売られた。
傘下の銀行部門KEYbankの商業銀行部門の人員増加方針などを示した金融持ち株会社キーコープ＜KEY＞は売りが目立った。
一方、バイル決済・キャッシュアプリ大手ブロック＜XYZ＞は、CEOが従業員の大幅削減方針を示したことを受けて株価が大きく上昇した。同社は１００００人超の従業員に対して、ＡＩ活用などの業務整理で４０００人以上を削減する方針を示した。
買収関連でも動きが見られ、投資会社からの買収で合意した世界的な独立系IoT（Internet of Things：モノのインターネット）のKOREグループ＜KORE＞は７０％を超える大幅高。
ワーナーの買収から撤退が報じられたネットフリックス＜NFLX＞も大きく買われている。
医薬品関連の買いも目立ち、ダウ採用銘柄のメルク＜MRK＞アムジェン＜AMGN＞がしっかり。その他新興バイオ医薬のイーライリリー＜LLY＞も強い。
ダウ採用銘柄では銀行・金融株の売りが目立ち、銀行大手ＪＰモルガン＜JPM＞ゴールドマン＜GS＞、クレジットカードのアメックス＜AXP＞などの売りが出た。昨日時間外で売られたものの、その後反発したセールスフォース＜CRM＞は今日はマイナス圏。
アップル＜AAPL＞ 264.18（-8.77 -3.21%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 392.74（-8.98 -2.24%）
