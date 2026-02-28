米債利回りは低下続く、リスク回避など材料か＝NY債券概況



米債利回りはロンドン市場からの低下が継続し、引けにかけてさらに低下が加速した。中東情勢緊迫化などを意識した安全資産への逃避が米国債の価格上昇（利回り低下）につながったと見られる。



ロンドン市場で４％を超えていた米１０年債利回りは、じりじりと下げ、３．９５%台でいったん下げが一服も、引けにかけての下げで９．３７５％で引けた。２年債、３０年債なども軒並み利回り低下を見せた。



米国債利回り

2年債 3.375（-0.053）

10年債 3.938（-0.067）

30年債 4.611（-0.046）

期待インフレ率 2.257（-0.028）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.643（-0.048）

英 国 4.233（-0.041）

カナダ 3.127（-0.045）

豪 州 4.651（-0.050）

日 本 2.111（-0.039）





