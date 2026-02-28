◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子シングルスの3回戦が27日に行われ、8強がそろいました。

世界ランク10位の早田ひな選手が同5位の蒯曼選手(中国)に3−2(11−7、12−10、4−11、7−11、13−11)の激闘に勝利。過去3戦全敗の難敵に初勝利をあげて、天に両手を突き上げました。また前日の3回戦では、張本美和選手は大藤沙月選手との日本人対決に勝利。日本勢は2人が準々決勝進出となっています。

その他、日本勢は橋本帆乃香選手が陳熠選手(中国)にストレート負け。伊藤美誠選手が王芸迪選手(中国)に1−3で敗戦し、 同じく長粼美柚選手が陳幸同選手(中国)に0−3で敗れました。

この日の試合を終えて、8強が決定。日本勢2人に加え、5人の中国選手とウィンター選手(ドイツ)が準々決勝に進みます。

次戦は早田選手が孫穎莎選手(中国)と対戦。国際大会過去17戦全敗の世界1位に挑みます。張本選手は王曼碰選手(中国)との対戦。こちらも過去10戦全敗となっており、互いに未勝利の難敵と激突します。

▽準々決勝カード孫穎莎(中国) − 早田ひな陳幸同(中国) − 陳熠(中国)王芸迪(中国) − ウィンター(ドイツ)張本美和 − 王曼碰(中国)