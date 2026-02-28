今回は、夫が上司に偽イクメンをバラされたエピソードを紹介します。

いい気味だわ…

「高学歴で収入は悪くないけど、家では最低モラハラ男な夫。そんな夫が育休をとったのですが、まったく育児なんてしませんよ。『育休は出世のため』というありえない理由で育休をとったんですから。そのくせSNSではイクメンアピールを毎日のようにしています。

そんなある日、夫の勤務先の上司がウチを訪問するとかで、夫は『これで出世できるな』と大喜びしていました。でも上司がウチに来る理由は、夫が本当に育児をしているのか確認するためだったようです。

上司はウチに来るなり、『イクメンぶりを披露してもらえる？』とにやっとした表情で言っていましたが、何も育児してこなかった夫は、オムツすら替えられず。上司に『あなた、本当に育児してるの？』と言われていて、『いい気味だわ……』と思ってしまいました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ オムツすら替えたことがないのに、SNSでさんざんイクメンアピールしているそうですが、あきれてしまいますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。