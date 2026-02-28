永野、“ミセス語り”がバズり戦々恐々！「今すっごい怖い」「JAM’Sの皆さん本当にありがとうございます」

お笑い芸人・永野とモグライダー・芝大輔が、以前の配信で反響を呼んだトークの波紋と、永野の「SNS引退」について語り合った。

2月25日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。

以前の配信でMrs. GREEN APPLEのキーボード・藤澤涼架について語った回が、30万回以上再生される反響があったという。しかし永野は、14年間続けていたX（旧・Twitter）やアメブロなどのSNSを完全にやめたばかりだと明かす。

これまでエゴサーチを頻繁にやっていたという永野だが、SNSを辞めたことで視聴者の反応が確認できなくなり、「今すっごい怖いですよ。自分がどう思われてるのか」「初めて人の評価が見れなくなった」と戦々恐々としていることを吐露した。

ミセスのファンからの反応が気になり調べたところ、ファンネームが「JAM’S（ジャムズ）」であることを知ったという永野。

「JAM’Sの皆さん本当にありがとうございます」と語り、普段の毒舌とは打って変わった一面を覗かせていた。