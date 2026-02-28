プレミアリーグ 25/26の第28節 ウルバーハンプトンとアストンビラの試合が、2月28日05:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、マテウス・マネ（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、ジェイドン・サンチョ（FW）、モーガン・ロジャース（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、アストンビラは同時に2人を交代。ジェイドン・サンチョ（FW）、ドゥグラス・ルイス（MF）に代わりレオン・ベイリー（FW）、ロス・バークリー（MF）がピッチに入る。

その直後の61分に試合が動く。ウルバーハンプトンのアダム・アームストロング（FW）のアシストからジョアン・ゴメス（MF）がゴールを決めてウルバーハンプトンが先制。

70分、アストンビラは同時に2人を交代。リュカ・ディニュ（DF）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）に代わりイアン・マートセン（DF）、タミー・アブラハム（FW）がピッチに入る。

81分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ジャンリクネ・ベルガルド（MF）からトル・アロコダレ（FW）に交代した。

86分、アストンビラが選手交代を行う。オリー・ワトキンス（FW）からAlysson（FW）に交代した。

89分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。アンドレ（MF）に代わりアンヘル・ゴメス（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+3分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。アダム・アームストロング（FW）からロドリゴ・ゴメス（FW）に交代した。

後半終了間際の90+8分ウルバーハンプトンに貴重な追加点が入る。ロドリゴ・ゴメス（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ウルバーハンプトンが2-0で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは45+1分にジェルソン・モスケラ（DF）、52分にアダム・アームストロング（FW）、58分にジャンリクネ・ベルガルド（MF）に、またアストンビラは54分にエミリアーノ・ブエンディア（MF）、75分にレオン・ベイリー（FW）、90+2分にマティ・キャッシュ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 07:10:09 更新