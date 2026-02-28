　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の5万8640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

62117.90円　　ボリンジャーバンド3σ
60031.40円　　ボリンジャーバンド2σ
58850.27円　　27日日経平均株価現物終値
58640.00円　　28日夜間取引終値
58544.00円　　5日移動平均
57944.90円　　ボリンジャーバンド1σ
57920.00円　　一目均衡表・転換線
55955.00円　　一目均衡表・基準線
55858.40円　　25日移動平均
53771.90円　　ボリンジャーバンド-1σ
52533.07円　　75日移動平均
52287.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51685.40円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49598.90円　　ボリンジャーバンド3σ
46109.25円　　200日移動平均


株探ニュース