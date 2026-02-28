日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比460円安の5万8640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
62117.90円 ボリンジャーバンド3σ
60031.40円 ボリンジャーバンド2σ
58850.27円 27日日経平均株価現物終値
58640.00円 28日夜間取引終値
58544.00円 5日移動平均
57944.90円 ボリンジャーバンド1σ
57920.00円 一目均衡表・転換線
55955.00円 一目均衡表・基準線
55858.40円 25日移動平均
53771.90円 ボリンジャーバンド-1σ
52533.07円 75日移動平均
52287.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51685.40円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49598.90円 ボリンジャーバンド3σ
46109.25円 200日移動平均
株探ニュース
