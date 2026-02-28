　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比47ポイント安の3907.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4130.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3999.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3938.68ポイント　　27日TOPIX現物終値
3907.50ポイント　　28日夜間取引終値
3884.70ポイント　　5日移動平均
3867.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3859.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3736.66ポイント　　25日移動平均
3728.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3605.33ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3552.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3527.31ポイント　　75日移動平均
3474.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3342.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3186.43ポイント　　200日移動平均


