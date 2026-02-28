TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比47ポイント安の3907.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4130.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
3999.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3938.68ポイント 27日TOPIX現物終値
3907.50ポイント 28日夜間取引終値
3884.70ポイント 5日移動平均
3867.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
3859.00ポイント 一目均衡表・転換線
3736.66ポイント 25日移動平均
3728.50ポイント 一目均衡表・基準線
3605.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3552.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3527.31ポイント 75日移動平均
3474.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3342.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
3186.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4130.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
3999.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3938.68ポイント 27日TOPIX現物終値
3907.50ポイント 28日夜間取引終値
3884.70ポイント 5日移動平均
3867.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
3859.00ポイント 一目均衡表・転換線
3736.66ポイント 25日移動平均
3728.50ポイント 一目均衡表・基準線
3605.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3552.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3527.31ポイント 75日移動平均
3474.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3342.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
3186.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース