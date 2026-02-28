28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比47ポイント安の3907.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4130.64ポイント ボリンジャーバンド3σ

3999.32ポイント ボリンジャーバンド2σ

3938.68ポイント 27日TOPIX現物終値

3907.50ポイント 28日夜間取引終値

3884.70ポイント 5日移動平均

3867.99ポイント ボリンジャーバンド1σ

3859.00ポイント 一目均衡表・転換線

3736.66ポイント 25日移動平均

3728.50ポイント 一目均衡表・基準線

3605.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3552.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3527.31ポイント 75日移動平均

3474.00ポイント ボリンジャーバンド2σ

3445.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3342.68ポイント ボリンジャーバンド3σ

3186.43ポイント 200日移動平均





株探ニュース

