　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の756ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

789.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
777.70ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
769.38ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
756.00ポイント　　28日夜間取引終値
749.60ポイント　　5日移動平均
749.59ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
743.00ポイント　　一目均衡表・転換線
730.34ポイント　　200日移動平均
729.80ポイント　　25日移動平均
724.50ポイント　　一目均衡表・基準線
710.01ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
701.37ポイント　　75日移動平均
699.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
690.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
670.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


