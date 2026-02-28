28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の756ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



789.17ポイント ボリンジャーバンド3σ

777.70ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値

769.38ポイント ボリンジャーバンド2σ

756.00ポイント 28日夜間取引終値

749.60ポイント 5日移動平均

749.59ポイント ボリンジャーバンド1σ

743.00ポイント 一目均衡表・転換線

730.34ポイント 200日移動平均

729.80ポイント 25日移動平均

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

710.01ポイント ボリンジャーバンド-1σ

701.37ポイント 75日移動平均

699.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

690.22ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

670.43ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

