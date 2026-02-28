ドジャースが右腕キーナン・ミドルトン投手（32）とマイナー契約を結んだ。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が27日（日本時間28日）に解説記事を出した。

ミドルトンはエンゼルス時代に大谷翔平のチームメート。有望視され、2017〜18年にエンゼルスでメジャー最初の2シーズン（いずれも途中昇格）を戦い、2018年は16試合で自己最多6セーブ。通算76イニングで防御率3.43、三振率の高さも際立っていたが、2019年にトミー・ジョン手術を受けた。その後も上腕二頭筋、足首、足、肩などを痛め、最終的には2024年の屈筋手術へとつながった。ミドルトンは過去2シーズン、メジャーでの登板はなく、2024年もマイナーでわずか4イニングを投げただけ。2023年にホワイトソックスとヤンキースで好成績（51試合登板で防御率3.38、2セーブ）を残した後、カージナルスと1年契約を結んだが、春先に屈筋を痛め、最終的に夏に手術を受けることになった。そのため2024年の残りシーズンと2025年のほぼ全休を余儀なくされた。

ミドルトンはメジャー通算7シーズンで、通算194回1/3で防御率3.84を記録。対戦打者の24.2％から三振を奪っており、これはリーグ平均を上回る数字。キャリア初期には平均97マイル（約156キロ）を記録していた速球は、直近で健康だった2023年には平均95.5マイル（約154キロ）まで落ちている。それでも空振りを奪う能力に問題はなく2022〜23年にはスイングストライク率17.1％という驚異的な数字を記録し、ボールゾーンの球で32.5％のチェース率（空振りや見逃しを誘う割合）を誇り、対戦打者の28％強から三振を奪った。