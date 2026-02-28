27日の国会で高市首相は、消費税率を引き下げるための法案を秋の臨時国会に提出したいと強調しました。また、皇位継承者に関する質問に対し「男系男子に限るのが適切」と発言しました。

■小川代表「奈良のしょうゆ小瓶を頂いた」

中道改革連合 小川代表

「この場でもう公にしてもいいと思うんですけど、私も首相からギフト頂いたことがあって」

野党第一党・中道改革連合の小川代表が明かしたのは、高市首相との過去のエピソード。

中道改革連合 小川代表

「当時、与野党政調会長同士のときに、奈良のしょうゆの小瓶を頂いた。おいしかったです。おそらくどうでしょう、値段勝手に言うのもなんですが、何百円なのかと受け止めてます。もっと高いんですか」

高市首相

「1000円はした」

中道改革連合 小川代表

「あっ1000円はした、そうですか。それで私はありがたいなと思ったので、たしか讃岐うどんか何かをお返ししてると思う。それぞ、まさに社交なんですよね」

■首相「昭和の中小企業のおやじみたいな」

その上で追及したのは、衆議院選挙で当選した自民党の議員315人全員に、高市首相が“ねぎらいの気持ち”で配ったカタログギフトについてです。

中道改革連合 小川代表

「今回の3万円300人、合計1000万円というのは、違法かどうか置いといてですよ、庶民感覚、国民の金銭感覚からは、やはりかけ離れた行為でしたよね」

高市首相

「違法ではございません。それは私もよく調べた上で対応いたしております。ただ、うーん、恥ずかしいですが昭和の中小企業のおやじ、社長みたいなところが、まだ私にはあるのでしょう。

選挙が終わった後、たくさんの国会議員、様々なグループの方から小分けにしてでも宴会っていうんですか、夕食会っていうんですか、そういったお声がけもございました。

でも私は、皆様ご承知のとおり飯会苦手な女です。何らかの気持ちはお示ししたいなという中でぎりぎりの判断でした。金額についても、もう表に出ちゃったので、情けない話でございます。が、結婚式のお祝儀を参考にしました。大体3万円ぐらいなのかなと」

■“減税”法案、臨時国会に提出したい考え

消費減税についても追及。

中道改革連合 小川代表

「消費減税は、まさに選挙の中で突然出てきたと私の受け止めなんですが、自民党の中から高市総裁のもとで。これは選挙の勢いで口が滑りましたでは済まないので。

『食料品の消費減税は必ずやります』と、『やらないという選択肢はありません』という明快なご答弁を頂きたいです」

高市首相

「『ちょっと口が滑った』という言い方をされても困るのですが、これを掲げた自民党、そして日本維新の会はもちろん、政府としてもこれは責任を持ってやっていくという決意でございます」

中道改革連合 小川代表

「国民生活の逼迫（ひっぱく）度合い、緊急度合いを考えると、すぐにでも、これ難しい話じゃないので、いろいろと善後策の検討が必要です。

しかし、法的には数字の8を、食料品に係る税率8％を、0と書き換えれば済む話。直ちに法律出していただきたいという気持ちもある」

高市首相

「様々なご意見を聞くということは必要だと思います。皆様の知恵を頂きながら、この夏までに、もし意見がまとまったら、できたら臨時国会、早めに法案を提出させていただきたい」

夏までに意見がまとまれば、関連法案を秋の臨時国会に提出したいとの考えを示した高市首相。

■首相「有識者会議の報告でも…」

“身内”からは、皇室典範についての質問がありました。

自民党 小林政調会長

「皇室典範の改正について、私自身は男系継承前提としなければならないと考える。高市首相の見解をお聞かせください」

高市首相

「皇室典範は『皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する』と定めている。過去の女性天皇を否定してしまうということは不敬に当たると考えております。

他方で、男系でない方が皇位を継承したこと、皇位が女系で継承されたことは一度もない。有識者会議の報告でもそうなっているが、皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切とされています。政府としても私としても、この報告を尊重します」

■首相答弁は「養子縁組念頭」と官房長官

高市首相は“有識者会議の報告でもそうなっている”と説明しましたが、2021年に政府の有識者会議がまとめた報告書には「皇位継承を男系男子に限るのが適切」と記した部分はなく、「状況を踏まえた上で議論を深めていくべき」だとしています。

この首相の答弁について木原官房長官は、「将来的な皇位継承についての発言ではなかった」と説明しました。

木原官房長官

「（報告書では）養子制度については、養子となり皇族となるものは皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切であるとなっている。総理答弁はこれを踏まえた上で行われたもの」

皇族数の確保のために、今は認められていない皇族への「養子縁組」を可能とすることを念頭においた発言だったとしています。

■日米首脳会談控え 赤沢大臣にプレッシャー？

また、中道の後藤議員からは、来月に控える日米首脳会談について質問がありました。

中道改革連合 後藤議員

「新しい関税は15％以上だめですよ、そのときに新しく日本が譲歩するのはなし、トランプ大統領にちゃんと（言質）取ってきてください」

高市首相

「私がトランプ大統領と堂々と渡り合えるように働いてくるのが赤沢大臣の仕事だと考えております。私に恥をかかせるなと言ったよね？ というふうに申し渡しましたので。

日本も約束を守るわけですから、向こうにも守ってもらわないといけない」

（2月27日放送『news zero』より）