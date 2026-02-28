逮捕のシャイア・ラブーフ、保釈金10万ドル支払い＆薬物とアルコール依存治療を命令される
先週、米ニューオーリンズで逮捕されたシャイア・ラブーフの審問が行われ、保釈金10万ドル（約1500万円）の支払いと、薬物およびアルコール依存治療、薬物検査プログラムを受けるよう命じられた。
【写真】シャイア・ラブーフ、背中一面に巨大タトゥー
報道によると、シャイアは現地時間2月17日、カトリックのお祭りであるマルディグラが行われているニューオーリンズにて、バーで騒ぎを起こし、店を追い出された末、男性2人を殴りつけるなどし、駆け付けた警察により逮捕された。Just Jaredによれば、シャイアは被害者の1人に同性愛嫌悪的な暴言を浴びせていたようだ。
Peopleによれば、シャイアは逮捕後に釈放されていたが、26日に行われた審問で、当時報告されていなかった同性愛嫌悪の侮辱的な発言が明らかになったことから、改めて保釈金が設定され、薬物やアルコール問題の治療を受けるよう命じられたそう。判事はシャイアに対し、「アルコール問題を真剣に受け止めていないのは明らかだ」と指摘し、責任ある対応を求めたという。
なおシャイアはおよそ1年前に、長年のパートナーであるミア・ゴスと破局し、家族の暮らすニューオーリンズに転居していた模様。2人は2012年にラース・フォン・トリアー監督の映画『ニンフォマニアック Vol.2』の撮影中に出会い、破局と復縁を繰り返したのち、2016年にラスベガスで結婚。その後一度離婚するも復縁し、2022年には第1子となる女の子イザベラが誕生した。
昨年末には、イザベラをモチーフにしたとみられる大きな背中のタトゥーをXで公開し話題を呼んだ。
