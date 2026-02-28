好きな「2026年1月期ドラマ」ランキング 第1位は松本穂香主演のラブコメ！
2026年1月に始まった冬ドラマの数々もそろそろ中盤戦に差し掛かっている。今回クランクイン！編集部では、2026年1月〜3月にかけて放送されている「冬ドラマ」から、お気に入りの作品を尋ねるアンケート調査。第1位に輝いたのは、伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）と松本穂香がダブル主演する『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）だった。
【写真】「好きな2026年冬ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年2月20日〜24日の5日間、1月スタートの冬ドラマの作品の中から、好きな作品アンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。1722名から回答があった。
伊野尾にとってゴールデン・プライム帯のドラマ初主演作となる『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子（松本）のズレきゅんラブコメディとなっている。
回答者からは「主演の2人が素晴らしいのはもちろん周りの方も癖ありでおもしろく日曜の夜に笑えてほろりとして、久しぶりにドラマで胸キュンさせてもらってる60歳です」「1週間の締めくくりにぴったりなほんわか癒されるラブコメです。今期は重たいドラマや推察系が多いですが、こちらはどんなに疲れていても観れる次の日からの活動前のリフレッシュにピッタリです」「毎話キュンキュンしてます！わかりやすくキュンキュンさせてくれるし、ちょっと笑える設定も最高です」「主演お二人のピュアな役柄がとても可愛らしくてきゅんとします。視聴者がこんなかっこいい人とこんな恋が始まったらいいなと思えるようなお話ですし、脇を固める役者さんたちのコミカルな演技も見ていてとても楽しいです」といった声が寄せられている。
今回の結果は、クランクイン！が2026年2月20日〜24日の5日間、1月スタートの冬ドラマの作品の中から、好きな作品アンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。1722名から回答があった。
伊野尾にとってゴールデン・プライム帯のドラマ初主演作となる『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子（松本）のズレきゅんラブコメディとなっている。
回答者からは「主演の2人が素晴らしいのはもちろん周りの方も癖ありでおもしろく日曜の夜に笑えてほろりとして、久しぶりにドラマで胸キュンさせてもらってる60歳です」「1週間の締めくくりにぴったりなほんわか癒されるラブコメです。今期は重たいドラマや推察系が多いですが、こちらはどんなに疲れていても観れる次の日からの活動前のリフレッシュにピッタリです」「毎話キュンキュンしてます！わかりやすくキュンキュンさせてくれるし、ちょっと笑える設定も最高です」「主演お二人のピュアな役柄がとても可愛らしくてきゅんとします。視聴者がこんなかっこいい人とこんな恋が始まったらいいなと思えるようなお話ですし、脇を固める役者さんたちのコミカルな演技も見ていてとても楽しいです」といった声が寄せられている。