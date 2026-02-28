乃木坂46・梅澤美波×西垣匠×加藤小夏トリプル主演！ 又吉直樹原案のドラマ『失恋カルタ』3.31放送開始
乃木坂46・梅澤美波、西垣匠、加藤小夏がトリプル主演するドラマ『失恋カルタ』が、MBS／TBSにて3月31日より毎週火曜深夜に放送されることが決定。乃木坂46からの卒業を発表した梅澤は、本作が乃木坂46最後のドラマ出演となる。西垣、加藤は連続ドラマ初主演。併せてティザービジュアルも解禁された。
【写真】梅澤美波・西垣匠・加藤小夏がこじらせた恋愛の悩みを抱える27歳の男女を演じる 役ビジュアル
ピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた「失恋カルタ」（絵札はイラストレーターのたなかみさきの書き下ろし）。失恋の孤独や恋愛の瞬間が描かれており、その共感性の高い“句”を原案に、このたびオリジナルドラマが制作される。
主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波・馬路光・野田彩世の3人。毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“こじらせた恋愛の悩み”を抱えている。27歳、恋とか愛とか結婚とか。そろそろ深く考え始めた時、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。
「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく等身大のラブストーリーだ。
正義感が強く、何事も一生懸命で恋にも真っ直ぐぶつかる恋多きバリキャリOL、夏野千波役に梅澤。同性愛者であることをカミングアウトしており、普段は冷静だが、恋愛のことになると不安になりやすいフリーライターの馬路光（ばじ・ひかる）役に西垣。恋愛を冷めた目で見ており、恋愛に振り回される千波と光をバカにしている野田彩世（あやせ）役を加藤が演じる。
監督は、映画『愛されなくても別に』やドラマ『復讐の未亡人』、『隣の男はよく食べる』などで知られる井樫彩。脚本はドラマ『シジュウカラ』「ひと夏の共犯者』『ロマンス暴風域』『ふったらどしゃぶり』などを手掛ける開真理。
ドラマの本編内には、又吉の「失恋カルタ」の句が所々に散りばめられており、その胸に刺さる言葉に共感しながら楽しめる、“痛いけれど愛おしい”ラブストーリーが展開される。
梅澤は「又吉さんのカルタをドラマとして立ち上げる一員になれたこと、心より嬉しく思います。胸に刺さる言葉で溢れ返っております…お楽しみに！」とコメント。
西垣は「僕が今回演じる光は、同性愛者です。リアリティ溢れる悩みや葛藤が描かれているので、そちらにも注目していただきたいです」と語る。
加藤は「台本を手に取ったときから、千波と光との時間が輝いてほしいと祈りながら過ごしていました。美波と匠くんとの3人だからこそできた失恋カルタ、ぜひご覧ください」と言葉を寄せた。
原案の又吉は「脚本を拝見しましたが、素晴らしかったです。僕の想定を大きく超えていく人間関係と、会話の面白さが組み合わさって、様々な繊細な気付きを与えてくれる物語になっていると思います。なにより、失恋は辛いこともあるけれど、誰かを好きになるというのは素敵なことだなと気付かせてくれます」としている。
ドラマ『失恋カルタ』は、3月31日よりMBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時26分放送。
梅澤、西垣、加藤、又吉、制作陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■梅澤美波（乃木坂46）
夏野千波を演じます、梅澤美波です。
失恋という普遍的なテーマの中で、答えや正解を欲しがってしまう日々でしたが、人間臭く不器用に生きる毎日は私にとって忘れがたい時間になりました。心にある感情を頭で整理してしまいがちな私にとって、感情に素直な千波の姿が羨ましく映りました。そんな魅力的な人物を演じさせていただいております。共に主演を務める、大きな信頼を寄せるおふたりと、とにかく！最高のスタッフチームと一緒にこの作品を作りました！ 又吉さんのカルタをドラマとして立ち上げる一員になれたこと、心より嬉しく思います。胸に刺さる言葉で溢れ返っております…お楽しみに！
■西垣匠
馬路光役で出演させていただきます。西垣匠です。
最初に脚本を読んだ時は、共感の嵐でした。「こういう気持ちになるよなぁ」「こんなこと言っちゃったなぁ」皆様にも、きっと心に刺さる部分があると思います。僕が今回演じる光は、同性愛者です。リアリティ溢れる悩みや葛藤が描かれているので、そちらにも注目していただきたいです。
クスッと笑えて、切なくて、それでいて、人の温かさが伝わる作品になっていると思います。ぜひ、放送をお楽しみに！
■加藤小夏
加藤小夏です。
滑ったり、絡まったり、びしょ濡れになったり、そんな人生を滑稽でも全力で生きるっていいなとこの作品を通して私は思えたので、彩世を通してそんなふうに思ってもらえたら嬉しいです。台本を手に取ったときから、千波と光との時間が輝いてほしいと祈りながら過ごしていました。美波と匠くんとの3人だからこそできた失恋カルタ、ぜひご覧ください。あ、放送までもう少しあるので、又吉さんの失恋カルタの句を読みながら待っていてくれたら嬉しいです。
■原案：又吉直樹
どの時代にも失恋で悩んでいる人がいるので、なにか楽しく笑える方法はないかと考え、一人で作ったのが、『失恋カルタ』です。今、思えばどうかしていたのかもしれません。でも、そんな『失恋カルタ』から着想を得て、ドラマを作ってくださるということで、嬉しさと期待を感じています。脚本を拝見しましたが、素晴らしかったです。僕の想定を大きく超えていく人間関係と、会話の面白さが組み合わさって、様々な繊細な気付きを与えてくれる物語になっていると思います。なにより、失恋は辛いこともあるけれど、誰かを好きになるというのは素敵なことだなと気付かせてくれます。脚本も制作陣もキャストの皆様も素敵な方なので、ただただ楽しみにしております。
■監督：井樫彩
この作品は、又吉直樹さんのカルタの句を起点とした恋愛ドラマです。句を通して自分の感情を整理し、振り返る主人公たち。梅澤さん、西垣さん、加藤さん演じる3人の主人公のそれぞれの恋愛、そして、失恋。恋愛のもつ、やるせなさも切なさも、そして愛おしさも詰まった作品になっているかと思います。ぜひご覧ください。
■脚本：開真理
又吉直樹さんの『失恋カルタ』。切なさも、笑いも、涙もあるカルタの句をもとに、失恋のドラマを作りました。
恋はいつだって楽しくて、怖くて、思い通りにはならない。恋をしない人が増えていると言われる今、あえて真正面から恋愛を描いています。可愛い三人の恋を、最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
