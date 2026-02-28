激変ぶりが話題を呼んでいる歌手・華原朋美が、息子との最新ショットを公開した。

華原は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「パナソニック様のお仕事で歌わせて頂きました」「同世代の方が多かったのでＭＣでも楽しい自由トークをさせて頂きました もっと歌いたくてアンコールも掛けてくださった事、忘れません ありがとうございました」と記し、ショートのボブヘアで黒のロングドレスを着たショットを投稿。

「息子もステージ近くから歌っている姿を見ていてくれました 今はトンカツにハマっています トンカツ愛凄いです 以前コンサートツアーの囲み取材でシャケおにぎりを持ってステージに出てきてしまう事がありましたが、今度はトンカツ持ってステージに出てきそうです笑」とつづり、６歳の長男と並んだツーショットもアップした。

華原は２０１９年８月、外資系企業勤務の一般男性との間に４５歳で男児をもうけた。２１年８月にマネジメントを手がけていた男性と初めて結婚したが、２２年５月に離婚。現在はシングルマザーとして歌手活動と育児に励んでいる。

最近は、１月１日に肩下の長さのストレートヘアにウエストがキュッと引き締まった姿で、アイドルスマイルの写真をシェアし「全盛期に戻ってるかわいい」「え！こんなに痩せたの？」などと話題に。同２７日には髪をバッサリ切ったショートカットヘアを披露し、ファンを驚かせていた。