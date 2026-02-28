〈五輪で3得点の元サッカー日本代表→年商300億円企業の社長に“驚きの転身”…大津祐樹（35）が明かす“現役時代にビジネスを始めたワケ”「23歳で株式投資を始めて…」〉から続く

ロンドン五輪で3得点を挙げてべスト4位入りに貢献し、日本代表としてもプレーした元サッカー選手の大津祐樹さん（35）。2023年12月に現役を引退し、2025年11月1日付けで、ブランド時計の中古品・新品販売などを手がける年商約300億円の企業「株式会社コミット」の代表取締役社長に就任した。

いったいなぜ、サッカー元日本代表が年商300億円企業の社長に就任することになったのか――。

大津さんに、コミットとの縁が生まれたきっかけ、社長就任の経緯、SNSについて、妻・久冨慶子アナとの結婚生活に至るまで、話を聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



大津祐樹さん ©細田忠／文藝春秋

コミットとの縁が生まれたきっかけ

――2025年11月、大津さんが「ブランド時計の中古品・新品販売などを行う『株式会社コミット』の代表取締役社長に就任した」というニュースが流れてきました。現役時代を知るファン、サポーターは驚きもあったと思います。いつ、どんなきっかけでコミットとの縁が生まれたのでしょうか。

大津祐樹さん（以下、大津） 僕はもともと時計が好きだったんですけど、5〜6年前くらいから時計をビジネスとして考えるようになって。それまで株や不動産の投資をしていましたが、その頃は金を買うなど、実物資産に対して投資をしていたんです。そのとき、時計のマーケットに気が付いたんです。

実は、プロに入ったとき、最初に購入したのがロレックスのサブマリーナーでした。買った当時は50万円くらいでしたが、今は価格が高騰して100万円以上します。買ったときから年々、資産価値が上がっていくわけです。これは面白いなと思いましたし、さらに購入したいと思ってセカンドハンドショップを回っていたんです。

そうしたら、コミットの接客が非常に良かったんですよ。それからコミットで時計を買い、お店の人と話すようになり、お付き合いが始まりました。僕の事業のスポンサーになってくれた後、当時の社長から「引退したら一緒に仕事をしましょう」と言っていただいたんです。

自分の強さは「セミプロである」と気付いた

――現役の頃から時計が好きだったのですね。

大津 サッカー選手って時計と車が好きですよね（笑）。僕も好きでしたし、今ではロレックスを中心に10本ほど持っています。特にヴィンテージものが好きですね。

現役の頃、選手仲間から時計について相談を受けていたりしたんですが、みんな、意外と情報がないというか、知らないんです。

僕は、多少知識がありましたし、時計の情報を持っていたので、アドバイスを伝えたりしていました。そういうことをやっているうちに、自分の強さは「セミプロである」ということに気が付いたんです。

セミプロなのでエンドユーザーの気持ちが分かりますし、いろんな視点で時計を見ることができる。これは今、僕が時計のビジネスをしている上で、大きなポイントになっていると思っています。

――2024年1月にコミットの取締役に就任します。大津さんはどのような役割を任されていたのでしょうか。

大津 全部ですね。経営だったり、プロモーションもそうですし、マネジメントも。基本的に僕はオールラウンドにやっていました。それで取締役として約2年働いた結果、グループの代表になったという感じです。

僕の仕事は「会社の武器をいかに発揮させるか」

――社長就任にあたり、時計について詳しく勉強したのですか。

大津 時計が好きでずっと見てたので、改めて勉強する、という感じではなかったです。僕らの会社は、素晴らしい鑑定士がいるのが強みなので、信頼してお任せしています。

仕事をする上では、それぞれ役割分担があるので、専門的なところは、その人に任せればいい。そうした会社の武器をいかに発揮させるかというところが、僕の仕事だと思っています。

――経営のことで悩んだとき、誰かに相談することは？

大津 ありがたいことに、昔から経営者の方々に相談できる環境があるので、そういった人から色々と学ばせてもらうことはあります。

とはいえ、僕は学びに行くのはすごい好きですけど、結局自分がそれをどう活かすかを考えるので、その人が言ってることが全て正しいとも思わない。その人がやっていたことで「これはいいな、盗めるな」と思うものは盗んでいくという感じです。

現在、大津さんはブランド時計の中古品・新品販売などを手がける株式会社コミットの代表取締役社長として忙しい日々を送っている。2024年1月に同社の取締役になって以来、会社の売り上げが2.5倍に増え、年商120億円から今は300億円になった。

「会社の客寄せパンダ」と言われても気にしない

――取締役に入られてから約2年で年商が倍以上になりました。この業績のアップが社長就任に繋がったのでしょうか。

大津 それもあると思います。でも、売り上げについていうと、僕だけがやったということではなく、会社全体で出した結果なので、「自分がやったぞ」みたいな意識はないです。

コミットの取締役になる前から、自分でASSISTという会社を持っていたので、この結果はそこでの経験も活きています。コミットは会社の規模もかなり大きいので、やれることの幅が広がり、今はワクワク感が強いです。

――社長就任の記事が出たあと、ネットのコメント欄やSNSでは「会社の客寄せパンダ」「広告塔」といった声も上がりました。

大津 気にしていないですし、そういう意見が出ることも予想していました。ASSISTを立ち上げた時もそういう声がありましたけど、そのときも気にしませんでした。むしろ、社長やりますといって、何の反応もない方が嫌です。無関心で流されるのが僕は一番嫌なんです。

「パンダ」と言われても何かしら注目されれば、多くの人の目につくので、それをうまく自分の会社のプロモーションに利用すればいいかなと思っています。

実際、こうして取材にも来ていただいているので、会社の中でゴリゴリ実務を回しながら、プロモーターとしての役割も果たせているのかなと。自分がちゃんとやっているからこそ、何ひとつ恥ずかしいことがないんです。そして働いている仲間達は、僕がゴリゴリ実務をやっていることを知っていますからね（笑）。

アンチが出て「これでやっとサッカー選手になれたな」

――ネガティブな見方をされても気にはしない。

大津 ネガティブな声をネガティブに感じることはないですね。むしろありがたい話ですよ（笑）。

サッカーでも、活躍して名前が知られ始めると、アンチが出てくるんです。そこで若手とかは凹む選手もいるけど、僕はそういう選手に対して「おめでとう。良かったな。これでやっとサッカー選手になれたな」と言っていました。

よくも悪くも、評価してもらうことで注目度が上がるし、「世の中の人はそういう風に自分を見ているんだな」というのも分かるので、全然マイナスじゃないです。

総じて関心があるからネットでコメントしてくれたり、SNSに投稿してくれたりするわけで、僕らの会社としてはそこに損はないんです。そこから5％でも10％でも僕らのことを知ってくれる人が出たら、会社としてはプラスじゃないですか。

ネガティブな意見もプロモーション活動の一環

――でも、中にはしつこく誹謗中傷してくる人もいますよね。

大津 そういう風に言ってくる人って、会社の内容や事業のことを何も知らずにただ言うだけなんですよ。現役時代にも、「ビジネスをしてないでサッカーに集中しろよ」って言われることもありましたけど、僕はサッカー界に良いことしかしていないという自信がありました。今はお客さんのために、お客さん第一主義でやっています。

元サッカー選手が時計屋さんの社長をやっているので、畑違いと言われたり、嫉妬されることもあると思いますし、いろんな意見があると思います。でも、自分たちがやっていることを実際に見てもらえれば、「客寄せパンダ」とかいう人もファンになってくれるんじゃないかなと思っています。

大津さんが、誹謗中傷に対して怯んだり、落ち込んだりしないのはメンタルが強いのではなく、人それぞれ考え方や違う意見があっていいという考えがあるからだ。

右にも左にも振れず、愚直に自分たちがやってきたこと、やっていることを伝えて、会社を認知してもらう。ネガティブな意見が出ることも含めて、プロモーション活動の一環として考えている。

社員には「売り上げを追うな」と伝えている

――29歳から7年間、ビジネスをされてきて、大津さんが経営者として一番大事にしていることは何ですか。

大津 人を大事にすることです。サッカーでもチームメイトがいないと試合ができないですし、ファンやサポーターがいないと興行が成り立たない。

会社は社員がいないと機能しないですし、クライアントさん、お客様との関係があって仕事が成り立ちます。結局、人と繋がっていかないと何も始まらないんです。

僕が人を大事にして真摯に付き合っているのは、サッカーをやっていた頃から変わらないですし、これからもずっと変わらないですね。

――今後、5年、10年で売り上げをさらに加速させていくなど、社長としての目標、野心はありますか。

大津 今、社員には「売り上げを追うな」と伝えています。「目標は年商1兆円」とか、かっこつけていくらでも言えるけど、数字を追うよりも、お客様を大切にすることを考える。そうすることで売り上げはついてくると思っています。

やっぱり、お客様を満足させることができないと、売り上げは上がらないんですよ。そのために毎日、施策を考え、今日よりも明日、明日よりも明後日がより良くなるように話し合いをして進めていく。僕はそれが大事なことだと思っています。

そうやって追求していけば、自然と今までと違う景色が見えるのかなと思います。そしていずれ、ビジネスの世界でのクリスティアーノ・ロナウドやメッシになりたいですね。選手としてはなれなかったので（笑）。

撮影＝細田忠／文藝春秋

