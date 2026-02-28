〈「取締役就任後、約2年で年商2.5倍に」元サッカー日本代表はなぜ“年商300億円企業の社長”になれたのか？ 大津祐樹（35）が語る、社長就任までの道のり〉から続く

ロンドン五輪で3得点を挙げてべスト4位入りに貢献し、日本代表としてもプレーした元サッカー選手の大津祐樹さん（35）。2023年12月に現役を引退し、2025年11月1日付けで、ブランド時計の中古品・新品販売などを手がける年商約300億円の企業「株式会社コミット」の代表取締役社長に就任した。

【貴重画像】美男美女すぎる…妻・久冨慶子アナとの“仲良し家族ショット”を見る

そんな大津さんに、妻・久冨慶子アナとの結婚生活、子育てについて、ビジネスに活かされているサッカー選手時代の経験に至るまで、話を聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）



大津祐樹さん ©細田忠／文藝春秋

◆◆◆

妻には感謝しかない。彼女は本当にすごい人ですよ（笑）

――2018年1月1日、テレビ朝日のアナウンサー・久冨慶子さんと結婚されました。結婚後、仕事をする中でなにか変化を感じることはありましたか。

大津祐樹さん（以下、大津） 仕事での変化は、特に感じることはありません。ただ、僕が仕事していく上で支えてくれているのは妻なので、本当に感謝しています。子どもの面倒を含め、家庭のことをほぼひとりでやってくれています。

僕が今、こうして多くの時間をビジネスに費やすことができるのは、その環境を作ってくれる妻がいるからですからね。そのおかげで僕は今、仕事で結果を出すことができています。何度も言いますが、妻には感謝しかないです。彼女は本当にすごい人ですよ。

――仕事のことで奥さんに相談することはあるのでしょうか。

大津 基本的に、家で仕事の話はしないですね。なので仕事について、妻に相談することもないです。

ただ、仕事で結果が出たときなどは「こうなったよ」という事後報告をします。妻はいつも頑張ってくれているので、僕は結果を出さなくてはいけない。だから、いつも良い結果を持って帰れるようにしたいと思っています。

――家では、完全にスイッチを切ってオフモードでいる感じですか。

大津 いや、そういうこともないですね。オンとオフの差がないというか、あえていえばずっとオンだし、ずっとオフみたいな感じです（苦笑）。

サッカー選手のときは試合があったので、気持ちが盛り上がるときがありましたし、「さぁいこう」とテンションを上げていくこともありました。

もちろん会社でも「ここが勝負所だな」と思うタイミングはありますけど、家ではいたって普通です（笑）。

子育てに関して僕は戦力外。家での社長は妻

◆

大津さんの家庭は4人家族で、2021年に第1子、2025年に第2子が誕生している。長男は、すでにサッカーを始めるなど、父親の影響を受けているようだ。共働きゆえに、子育ての苦労もあるだろうが、どのようにそれぞれ役割を果たしているのだろうか。

◆

――子育てについて、役割分担などはしているのでしょうか。

大津 子育てに関しては、僕は正直、戦力外ですね（苦笑）。家での社長は妻ですし、子どもたちのことも妻が一番理解しているので、子育てはほぼ任せています。だから、僕が理想とする子育て論みたいなものもないです。

家にいる際、「これをやって」という妻のリクエストに対しては、もう全面的に応えます。また、子どもについての要望も基本的に賛成します。

会社もそうですが、家庭も現場の声が一番大事ですし、普段から妻は家でとんでもない量の家事や育児をしているので、何か頼まれたら僕がやらない選択肢はない。それが子育てを含め、夫婦円満に生活していく上で必要なことだと思っています。

ビジネスにおいて必要な要素がサッカーにはたくさんある

――父親になったことで、仕事に対する変化はありましたか？

大津 子どものために仕事を頑張ろうと思うんですよ。でも、そう思うと仕事が忙しくなって、子どもと過ごす時間が逆に少なくなるという矛盾が起きています。まあ世の中、矛盾だらけなので、そこに正解はないと思いながらやっています（苦笑）。

今、上の子はサッカーやっているんです。最初は、自分自身がサッカーの世界を経験してきた身なので、厳しい世界ですし、やらせたくないと思っていました。でも、会社をやり始めたとき、サッカーの経験って仕事にもすごく活きるし、大事だなと思ったので、考えが変わりました。

――サッカーの経験がビジネスにも活かされるということですか。

大津 サッカーはチームスポーツですが、個人の能力を高めるために何をしたらいいのかすごく考えますし、試合では瞬時にいろんなことを判断しないといけない。ビジネスにおいて必要な要素がたくさんあるんです。

組織でいえば、プレーヤーは社員、監督は社長、サポーターやファンは、お客様に当たります。その人たちを満足させるために、目標に向かって一致団結して努力するのは、サッカーもビジネスも同じなんですよ。

◆

大津さんは、スポーツの経験、サッカーの経験をビジネスにうまく活かすことができているという。とりわけ、2018年に横浜F・マリノスに移籍してプレーした3年間、ジュビロ磐田での3年間の経験が非常に大きかった。マリノスでは2019年にリーグ優勝に貢献し、ジュビロでは2021年のJ2優勝とJ1昇格に貢献した。

◆

移籍した当時のマリノスはめちゃくちゃだった

――マリノスでは、どんな経験をされたのでしょうか。

大津 僕が移籍した2018年当時のマリノスは、クラブの運営、選手、サポーターの関係がぐちゃぐちゃで、めちゃくちゃ仲が悪かったんです。移籍した当初は「なんだ、このチームは？ 誰のために何のためにサッカーやってんだろう」って思いました。でも逆に、これがひとつにまとまったら強くなると思ったんです。

選手は個人事業主で、チームは社長の集まりみたいな感じなんですよ。それをひとつにまとめてタイトルを獲るのはすごく難しいのですが、だからこそやりたいと思ったんです。

プレイングマネージャーみたいなことを考えてプレーする人はいないですけど、僕は当時、そういう意識でやっていました。

選手には「こういう風にやってこうぜ」と呼びかけて僕の考え方に巻き込み、さらにサポーターやクラブも巻き込むことでチームが変わった結果、2019年にリーグ優勝することができたんです。

ここまで変われるんだなって感動した

――リーグ優勝を果たしたシーズン、大津さんが掛け合ったことで、クラブが「すべてはマリノスのために」というトリコールカラーのマフラーを販売することになり、サポーターの要望に応えましたね。

大津 すぐに動くのが自分の持ち味ですし、マフラーはおかげさまで完売しました（笑）。今でこそ「マリノスファミリー」と言われていますが、僕が来たときは「嘘つけ」っていうくらいぐちゃぐちゃだったから、ここまで変われるんだなって感動しましたね。

ただ、僕一人が行動してできたことじゃない。できる人たちを巻き込んで、全員が共通意識を持てるようになったからこそ、現場の環境や空気感が変わっていったのかなと。

ジュビロでもマリノスのときと同じようなことをしたら、同じような反応が出て、J2で優勝できました。そのときの成功体験が、会社の経営をしていく上での自信にもつながっています。

机上の社員教育よりも重要な、成功する組織に必要なこと

――サッカーから学んだ「組織が成功するために必要なこと」はどういうことでしょうか。

大津 チームのトップラインが全力で頑張ることです。そうすることで、そこについていこうとする人たちの仕事の質が上がっていくんです。

僕は、トップラインの人たちが爆発的にがんばっている姿を見せることの方が、机上の社員教育よりもはるかに効果が高いと思うし、それが会社やチームのボリュームを上げていくことに繋がると思っています。

僕がよく言うのは、自分ができることを部下にやれよっていうのではなく、できる人が部下の2倍の仕事をしてくれと。それを見て手伝いましょうかと声をかけてくる人は、できる人がやったことに気付き、学ぶ意欲があるから成長していく。そういう人を伸ばしていこうという話をよくしています。

僕はそれが教育であり、成功する組織に必要なことだと思っています。

撮影＝細田忠／文藝春秋

（佐藤 俊）