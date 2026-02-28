「同じ人、同じ場所で」17歳から続く“制服姿”の再現写真「いい歳の取り方してる」「2030年もよろしく」
17歳の頃に撮影した1枚の写真を、同じ場所・同じ構図で撮り続けている2人の男性。その“再現写真”を投稿したSNSには、「あらやだ素敵」「20年後も続けてほしい」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。高校時代の何気ない記念写真から始まったこの恒例撮影は、15年の時を経てお互いの妻も参加し、それぞれの人生の節目を映し出す存在へと変化していったという。投稿者・中村謙太さんに、再現写真を始めたきっかけや友人との関係、現在の心境について、話を聞いた。
【写真】お互いの妻も参加…15年後、32歳になった2人の姿は…？
■何気ない1枚から始まった再現写真、思い入れのなかった場所が“プロポーズの地”に
――「【同じ人と、同じ場所で撮影】」というタイトルとともに投稿された画像は、「あらやだ素敵」「20年後も撮って」などのコメントが寄せられ、大きな反響がありました。17歳から次の22歳まで少し間が空いていますが、ご友人と17歳の時の再現を始めたきっかけは？
「２人とも県外の大学に通っていて、帰省したタイミングでよく合う関係でした。2015年は大学4年生で、進路も決まり、卒業までの時間があり、何か面白いことをしたいなと思っていた時期でした。そこで、高校生の時に撮った写真をふと思い出し、撮影することになりました。そのついでに、学ランのままで近隣の福井大学に潜入し、後輩と会ったのを覚えています」
――高校生の時から撮影をされているとのことで、写真からも仲の良い様子が伝わってきますが、お2人はどのような関係ですか？
「中学2年〜高校3年まで同じクラスだった友人です。アウトドア部という山登りの部活を共に立ち上げたり、生徒会で学校祭を運営したりと何かと一緒に作業することが多かった気がします。中学の時も、生徒会などで面白いことをやろうと色々行動を共にしていました」
――17歳のお写真は、どのような経緯で撮影されたのでしょうか？
「通っていた北陸学園北陸高校の130周年記念式典が、福井市のフェニックス・プラザであり、写真部だった私は、式典の記録写真を撮ることを任されていました。そこで、先生から一眼レフの良いカメラ（たしかCanonのEOS…?）を貸してもらい、『良いカメラゲットしたから、式典だけじゃなくて、俺らの写真も撮ろうぜ！』と言って、友達に撮影してもらいました。撮った時は、何の思い入れもなく、適当に撮ったのでピントも微妙に合っていません（笑）」
――撮影している場所の思い出などがあれば、お聞かせください。
「撮影した当時は特に思い入れがない場所でしたが、私は、2023年12月10日にこの場所でプロポーズをして、深い思い出の場所になりました。その他、福井市の成人式もこの場所でありましたが、人生で訪れた数は10回もありません」
■高校生から15年後にはお互いの妻も参加「どれだけ忙しくても撮影したい写真」
――投稿には、「今年はお互いの妻も入れて」と書かれており、2025年バージョンでは奥様同士の微笑ましい写真も見られます。「再現写真を撮っているんだ」と奥様に伝えたとき、どのようなご反応でしたか？
「私の妻は、『また面白いことやってるね！』のような反応だったと思います。雪もちらつく中での撮影で、写真の右に写っている友人の妻は、『寒いのに…腕まくりしてるやん！（笑）』と笑いながら、寒さに震えて撮影しました。近年は、お互いの仕事の都合もあるので、会うのは年末年始に限られますが、どれだけ忙しくても撮影したい写真だと思っています」
――奥様同士が入られた4人の写真と、高校生の時の写真を見比べてどのようなお気持ちになりましたか？
「知らぬ間に大人になったなと感じました。写真を撮った当時は、『彼女欲しいな！あの子かわいいんじゃない？』という会話をしていた、ごく普通の高校生でしたが、お互いに妻と運命的な出会いをし、結婚した軌跡を改めて実感すると共に、この写真の撮影に妻も協力してくれることへの感謝の気持ちを持ちました」
――最後に、今後の目標をお聞かせください！
「歳をとって外出できなくなるまで、写真を撮り続けていきたいです！ もし歳をとって、歩けなくなってしまったとしても、車いすになって撮ります。そのために学ランは捨てずに残してあります。母校の制服は既にモデルチェンジしているのもあって、捨てられません。また、子どもができたら家族で撮影できると良いなと思います」
