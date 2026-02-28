「天才だ！」ダブルクリップが七変化 驚きのライフハック術に称賛の声「素晴らしいアイデアの数々」「か、賢過ぎるっ」
書類を挟むときなどに使用する文房具の“ダブルクリップ”を使ったライフハック7選がインスタグラムに投稿され、表示回数47万件超え、TikTokでは表示回数54万件超え、2万「いいね！」が付く反響を巻き起こしている（27日午後1時時点）。
【写真一覧】「こんな使い方あったなんて〜」目からウロコな“ダブルクリップ”の活用法7選
投稿したのは、「地味な不便」を解決する便利な家事テクニックを紹介している、ちょこみさん（@chocomi_hsp_kurashi）。「目からウロコの活用術7選」は以下の通り。
1：ビニールひもの絡まり防止
ビニールひもにダブルクリップを挟んで、クリップの穴部分にビニールひもの先端を通すと、スルスル引き出せるようになる。
2：即席スマホスタンド
クリップのワイヤー同士を引っ掛ければ、即席＆簡易スマホスタンドに変身する。
3：充電ケーブル収納
充電ケーブルを丸めてからクリップで止めて、クリップのワイヤー部分の穴に端子を通すとスッキリとまとまる。クリップを外すと、ケーブルがすぐ広がるため使うときも便利とのこと。
4：ティーバッグの落下防止
クリップでティーバッグの取手部分を挟むことで重りになり、カップの中に沈んでしまう“お湯ぽちゃ”を防げる。
5：メモスタンド
メモをクリップで挟んで、クリップの平らな部分を立てると、メモスタンドになる。
6：ペンホルダー
ダブルクリップをノートに挟んで、クリップの隙間部分にペンを挿せば、便利で持ち運びしやすくなる。
7：ハンガーの連結
丈が長くて床に引きずってしまうワンピースは、ハンガーの首元にクリップを通し、その穴にもう一つのハンガーを連結させることで、裾を折り返して掛けられるため裾の引きずりを防げる。さらに、この方法はトップス同士を上下に繋げる際にも活用できるため、1つ分のスペースで2着をスマートに収納できてクローゼットの収納力を手軽に2倍に高めることが可能とのこと。
数々のテクニックにユーザーからは「ダブルクリップがこんな使い方あったなんて〜 やります」「いろいろ天才すぎて!!!目から鱗ー!!!!!」「素晴らしいアイデアの数々 やってみます」「天才だ！」「か、賢過ぎるっ」などと、称賛の声が集まっていた。
