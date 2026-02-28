「相変わらず化け物か…」大谷翔平のフリー打撃にファン絶句　再び快音連発「やばすぎて言葉出ない」

大谷の豪快なバッティング練習に大歓声があがった(C)産経新聞社

驚きの声が絶えない。

2月27日、野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（バンテリンドーム ナゴヤ）で中日との壮行試合を実施。5−3で勝利した。試合前の練習では、鈴木誠也、吉田正尚らメジャー組がフリー打撃を実施したが、その中でもファンを沸かせたのは、やはりドジャースの大谷翔平だ。

【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発 バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る

3年前にも侍ジャパンの一員としてバンテリンドームで衝撃弾を放ったが、今回も28スイング中11本の柵越えを披露するなど、スタンドの観客を魅了。中日の選手たちも熱い視線を送る中、広角に打ち分け、打球が上がるたびにファンの大歓声が響いた。

この光景にXでは、「ひさびさに見た大谷さんのフリーバッティング 相変わらず化け物か…」「大谷やばすぎて言葉出ない」「大谷翔平さん打球角度とパワーが桁違いで笑っちゃうレベルなんだけど」「大谷翔平の打撃練習はエンターテイメント」と様々な声が上がった。