「相変わらず化け物か…」大谷翔平のフリー打撃にファン絶句 再び快音連発「やばすぎて言葉出ない」
大谷の豪快なバッティング練習に大歓声があがった(C)産経新聞社
驚きの声が絶えない。
2月27日、野球日本代表「侍ジャパン」は、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（バンテリンドーム ナゴヤ）で中日との壮行試合を実施。5−3で勝利した。試合前の練習では、鈴木誠也、吉田正尚らメジャー組がフリー打撃を実施したが、その中でもファンを沸かせたのは、やはりドジャースの大谷翔平だ。
【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発 バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る
3年前にも侍ジャパンの一員としてバンテリンドームで衝撃弾を放ったが、今回も28スイング中11本の柵越えを披露するなど、スタンドの観客を魅了。中日の選手たちも熱い視線を送る中、広角に打ち分け、打球が上がるたびにファンの大歓声が響いた。
この光景にXでは、「ひさびさに見た大谷さんのフリーバッティング 相変わらず化け物か…」「大谷やばすぎて言葉出ない」「大谷翔平さん打球角度とパワーが桁違いで笑っちゃうレベルなんだけど」「大谷翔平の打撃練習はエンターテイメント」と様々な声が上がった。
いよいよワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を目前に控える日本代表。1次ラウンドC組に割り振られた今大会は、まず3月6日に台湾、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと対戦し、5チーム中上位2チームが米国での準々決勝に進出する。
果たして連覇をかけた今大会は、どんなドラマが待ち受けているのだろうか。開幕が今から楽しみでならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
