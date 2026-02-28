国王に対抗して擁立された王が”眼球摘出”の刑に…混乱極まる中世イタリアで繰り広げられた、複数の支配者による陰惨な「権力闘争」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

長男リウドルフのイタリア遠征

オットーがインゲルハイムに教会会議を招集するより2年前、946年1月26日にオットーは妃エドギタを失っている。これでオットーの母マティルデが宮廷内のファーストレディに返り咲くことになった。彼女のハインリヒ溺愛は相変わらずである。このことを懸念してなのか、オットーはエドギタの死後すぐさま長男リウドルフを正式に後継者に指名している。そしてすべての貴族にリウドルフへの忠誠を誓わせた。つまりオットーは今後、東フランク王国が自分と弟ハインリヒで2分割されることは絶対に許さないということを内外に知らしめたのである。ハインリヒはこれを受け入れたが、甥のリウドルフに対するわだかまりは捨てきれなかったようである。

晴れて後継者に指名されたリウドルフは949年、舅ヘルマンの死によりシュヴァーベン大公となった。そしていわばその初陣として951年初夏、アルプスを越えてイタリアに遠征することになった。ところがこのことが彼の悲劇の引き金となる。父王オットーの不興を買ったのである。

しかし、そもそもリウドルフはなぜイタリア遠征を行ったのか？ ここで当時の複雑怪奇極まるイタリア情勢を素描しなければならない。

カール大帝のフランク大帝国が3分割された部分王国のひとつである中部フランク王国はさらにイタリア、ブルグント、ロートリンゲンに分割され、そのうちイタリアの領域はロドヴィーコ2世の死によりカロリング朝が途絶え、中世イタリア王国となった。王国の支配領域は774年、カール大帝により征服され、大帝みずからが王となったランゴバルド王国の北イタリア部分である。

王国の南には教皇領がある。ローマ、ラヴェンナ、中部イタリアである。しかし教皇の支配権は及ばなくなっていた。

教皇領の南は南イタリアである。諸侯は9世紀ごろまではカロリング朝に服していたが、カプア、ヴェネベント、サレルノは自立し割拠状態となる。さらに厄介なことだが、東ローマのビザンツ帝国はいぜんとしてこの地域への宗主権を主張し、プーリアとカラブリアを直接支配していた。ところがこのように麻のごとく乱れた南イタリア全体はイスラームの脅威にさらされ、シチリアは占領されていた。この状況下で後にオットーが宗主権を主張し、ビザンツと対立することになる。南イタリアは全くアナーキーな状態に陥っていたのだ。

"眼球摘出”の刑

さて中世イタリア王国ではイタリア出身のフリウーリ伯ベレンガーリオ1世がイタリア王となった。するとすかさずスポレート公グィードが対立王に立った。両陣営の対立は、グィードの死後は息子のランベルトに引き継がれたが、彼もまた戦い半ばに倒れた。反ベレンガーリオのイタリア貴族たちは、アルプスの北のプロヴァンス王ルイを対立王に担ぎ出した。しかし彼はベレンガーリオの手中に落ち、眼球を摘出されるという陰惨な刑を受けることになる。後に盲目王と呼ばれるに至るルイはたまらずプロヴァンスに逃亡するが、ここでは王の不在中にアルル伯ユーグが実権を握り事実上の王となっていた。

一方、イタリアではベレンガーリオの専横に反感が高まり、イタリア貴族は対立王にまたぞろアルプスの北のブルグント王ルドルフを引っ張り出してきた。ちなみにこの時、ルドルフは後にオットーの父ハインリヒに献呈することになる例の「聖槍」（第2章）を手に入れたのである。

さて、そうこうするうちにベレンガーリオは自身が招き入れたハンガリー傭兵の残虐行為に怒った家臣の一人にヴェローナでのミサの最中に背中を刺され非業の死を遂げた。924年のことである。享年74歳で当時としてはかなりの長寿で、4人の対立王と対峙したことになる。

イタリアは久々に一人国王となった。しかしイタリア貴族はよくよく安定を嫌うのか、ルドルフの支配に異を唱えた。

ルドルフは形勢不利を悟り、イタリア撤退を決めた。そこで事実上のプロヴァンス王となっていたアルル伯ユーグが乗り込んできてイタリア王ウーゴとなる。

こうしてさしものイタリアも安定の道を歩むかに見えた。しかしそうはならないところがイタリアのイタリアたるゆえんであった。

