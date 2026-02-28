日本全国「抗がん剤のプロがいる病院」を実名公開…！投薬治療を左右する”クスリの専門医”はここにいる

「歴史を振り返ると、がんは手術で切除するしか治療法のない時代が長くありました。日本ではいまだにその名残が強く、胃がんなら消化器外科、肺がんなら呼吸器外科というように、その部位の外科医が中心となって診るケースが多い。しかし世界的に見れば、がん治療はまず『クスリの専門家』が担うのが、もはや常識になっているんです」

国立がん研究センター中央病院の後藤悌氏はこう話す。

最先端のがん治療は日進月歩で発展し、かつてのように「神の手」を持つ外科医だけに頼る症例は格段に減りつつある。代わって重要性を増しているのが投薬治療だ。

がん薬物治療のプロフェッショナル

「現在、よく使われている抗がん剤は180種類以上あり、それぞれ効き目や効果的な部位が異なっています。また数あるクスリの中でもトップレベルで副作用が強く、場合によっては死に至るリスクすらある。副作用を適切に管理するためにも、投薬にはことさら高い専門性が求められるでしょう」（日本医科大学武蔵小杉病院の勝俣範之氏）

だからこそ、どこの病院でどの医師に診てもらうかが、治療の結果を大きく左右する。その際に頼りたいのが、日本臨床腫瘍学会が認定しているがん薬物治療のプロフェッショナル「がん薬物療法専門医」、中でもとりわけ経験が豊富な「指導医」だ。

なお将来的にこの専門医資格の名称は、「腫瘍内科専門医」へ変更されることになっている。自身もこの資格を有する勝俣氏が解説する。

「腫瘍内科専門医とは、言ってみれば『がんの総合内科医』。消化器内科医が消化器の疾患を専門的に診るのとは異なり、部位にかかわらず、がんという疾患そのものを専門とする内科医です。がんに関する幅広い知識を備えたうえで、主に抗がん剤や分子標的薬などの投薬によって治療するプロだと言えます」

抗がん剤は専門医の腕が問われるクスリ

同じ「クスリ」といっても、抗がん剤や分子標的薬は、普段から飲んでいる風邪薬や降圧剤とは、根本から性質が大きく異なる。

「処方薬も含めてほとんどのクスリは、飲んだ人の9割に想定通りの効果が出るよう作られています。ところが抗がん剤の場合、9割効くものは極めて珍しい。大半が『3〜4割に効果があれば御の字』という、扱いが難しいクスリなのです」（前出の後藤氏）

それゆえ適切に管理するためにも、投薬には高い専門性が求められるのだ。

「吐き気や倦怠感など、抗がん剤を投与した患者さんが副作用の重さを訴えると、医師はつい量を減らしたくなります。しかし減らせば当然ながらがんを叩く力も落ちるため、治療しきれずに再発するリスクが高まってしまう。その微妙な加減を見極めつつ按配を調整する際に、専門医の腕が試されます。

しかしだからといって、やみくもに量を増やすと、今度は副作用や感染症のリスクが高まる。抗がん剤には骨髄抑制という副作用があって、血液中の白血球を減らして免疫力を低下させるため、感染症にかかりやすくなります。それゆえがんの専門医には、実は感染症に関する知識も求められるのです」（前出の勝俣氏）

「原発不明がん」でこそ本領を発揮

そんな専門医がとくに強みを発揮するのが、「原発不明がん」だ。がん全体の約5％を占めると言われていて、最初に発生した部位（原発巣）がどこかわからず転移した腫瘍だけが見つかるため、とりわけ治療が難しいとされる。

「有効な抗がん剤を選ぶうえで、原発巣がどこかは重要な手がかりなので、多くの医師はまず原発巣を探そうと躍起になります。しかし原発不明がんはそもそも原発がわからないため、いくら探しても見つかるはずがない。いたずらに検査ばかり受けている間に、がんが進行してしまいます。

たとえ原発不明であっても、正しく治療できれば寛解までたどり着ける患者さんもいる。そういったケースでこそ、専門医の力量が発揮されるでしょう」（勝俣氏）

また個別の投薬だけでなく、がんの専門家はコーディネーターとして、治療全体の舵取り役も務める。

「がん治療は腫瘍内科医だけでなく、外科医や放射線科医など、各分野のプロがチームで治療にあたります。そういった場をコーディネートするのも、専門医の役割です。

たとえば子宮頸がんは、手術と放射線の治療成績がほぼ同じにもかかわらず、日本では手術するケースが格段に多い。最初に産婦人科の外科医が発見して、手術で切除するからです。しかし成績がほぼ同じならば、患者さんによっては放射線治療を選んだっていいはず。そういった場面では、がん治療全体を俯瞰できる専門医が求められると思います」（勝俣氏）

「週刊現代」2026年3月2日号より

