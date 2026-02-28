2026年、日本で「住宅ローン破綻」が急増する…関係者が恐れる「官製バブル」崩壊の《最悪シナリオ》

「年末」に続いた重大発表

世間がM-1グランプリの話題や帰省ラッシュ、あるいは新NISAの積立設定の見直しなどで慌ただしく過ごしている2025年の年末、政府から住宅ローンに関する重大な発表が立て続けに行われた。

新聞やテレビのニュースでは、「住宅ローン減税、2030年まで延長」「子育て世帯への支援拡充」といった、一見すると耳触りのよい見出しがみられた。

コメンテーターたちも「これで若い世代も家を買いやすくなる」「政府の子育て支援の本気度がうかがえる」と、一様に歓迎ムードを漂わせている。

だが、不動産鑑定士であり、YouTubeチャンネル『小原正徳の不動産アカデミー＠YouTubeキャンパス』を運営する小原正徳氏の見解は、世間の楽観論とは真逆だ。

「このタイミングでこれほど大規模な施策を、しかも制度の根幹を変えるレベルで打ち出してきたこと自体が異常です。端的に言えば、これは国民に対する支援策というよりは、不動産市場を回すための施策と言えます。言い換えればバブルを延命させるための“劇薬”と見るべきでしょう」（小原氏、以下「」も）

今回、政府が矢継ぎ早に打ち出した「3つの矢」とは、具体的には以下の3点を指す。

第一に、住宅ローン減税の大幅拡充。適用期限を2030年まで延長し、かつ中古住宅の控除期間を新築並みの13年へと優遇する措置だ。

第二に、残価設定型住宅ローン（残クレ）への公的支援。将来の資産価値下落リスクを、税金を使った保険で国が穴埋めする仕組みである。

そして第三に、フラット35の融資限度額引き上げ。従来の8000万円から、一気に1.5倍となる1億2000万円へ拡大された。

どれも市場へのインパクトは絶大だが、その中でも、もっとも多くの人が罠にかかりそうなのが、二つ目の「残価設定型住宅ローン（残クレ）」と小原氏は話す。

「都心のマンションなんて高すぎて、普通のサラリーマンには関係ない」。そう諦めていた人ほど、この新しい罠にはまりやすいという。

年収普通でも「億ション」が買える、恐ろしい罠

今回、政府が普及に本腰を入れた「残価設定型住宅ローン」とは、自動車ローンでおなじみの「残クレ」を住宅に応用したものだ。例えば1億円の物件を買う際、ローンの返済期間が経過する35年後の「残価（下取り価格）」を3000万円と設定したとする。すると、購入者は残りの7000万円分だけをローンで組めばいいことになる。

一般的には、「月々の返済負担が劇的に軽くなり、今の家賃よりも安い金額で憧れのタワマンに住めるチャンス」と解説されることが多い。浮いたお金は教育費や投資に回せる、と。不動産会社も銀行も、このセールストークを武器に営業をかけてくるかもしれない。

しかし、小原氏はここにある「査定の闇」と「借金の先送り」という本質を指摘する。

「そもそも、35年後の残価が3000万円であるという保証はどこにもありません。しかし、銀行側は『月々の支払いを安く見せたい』ので、残価をできるだけ高く設定しようとする競争が起きます。その結果、2000万円の価値しかないかもしれない残価を、3000万円、4000万円と査定して、月々の返済額を下げるのです」

さらに、35年後に待ち受ける現実も過酷だそう。

「35年後には『残債を一括返済する』か『物件を手放す』か、いずれかを選択する必要があります。もしその時、買い取るだけの資金がなければ手放さざるを得ない可能性が高いでしょう。残債を借り換えることができるかどうかはまったく不透明だからです。

その際、何より恐ろしいのは、物件の売却価格が残価を下回ってしまった場合です。その場合、その差額を債務者が自分で補填しなければなりません。残価設定ローンは、言うなれば未来の自分に爆弾をパスしているに過ぎないのです」

暴落したら“税金で穴埋め”…。禁断のスキーム

残価設定ローンで物件売却で残債を返済しきれず、さらに債務者がそれを補填できない場合、金融機関が損失を被ることになる。とはいえ、不動産価格が下がっても大丈夫なように、銀行もリスク管理しているはずと考えるのが普通だろう。しかし今回の施策には、あまり報じられていないカラクリがある。

政府は今回、住宅金融支援機構を通じて金融機関に「残価保証保険」を提供し、その財源となる出資金を補正予算（＝税金）に計上したのだ。

構造としては、35年後に不動産価格が暴落し、家の処分価格が残価設定額を割り込んだ場合、その損失を「保険金で穴埋め」することになる。だが、ここがいちばんの問題点だと小原氏は語る。

「つまり政府は、税金を使って『不動産価格の下落リスク』を肩代わりする仕組みを作ったのです。『国民の住まいを守るため』という名目のもと、実態は『銀行が損をしないためのセーフティネット』を、私たちの血税で作り上げたに過ぎません」

なぜ政府はここまでやるのか。その背景には、不動産デベロッパーや建設業界の存在が見え隠れする。資材高騰でマンション価格は上がりすぎ、一般庶民には手が届かなくなった。売れ残りが続出すれば、業界全体が傾きかねない。

「だからこそ、国は『見かけ上の価格』は維持したまま、『支払い方法』だけを歪めることで、購入層を広げようとしているのです。一種のモルヒネ投与であり、健全な市場原理を破壊する行為に他なりません」

加えて、この残クレとセットで語るべき不気味なトレンドがある。それが、「50年ローン」の普及だ。完済年齢を80歳、あるいは85歳まで引き延ばす商品が、メガバンクや地銀から続々と登場している。

「50年ローンと今回の残クレを組み合わせると、『50年かけても元本は減らず、最後には残価という巨額の支払いが残る』といった、終わりのない借金地獄が完成します。これはもはやマイホームではありません。銀行とデベロッパーに対する『終身小作人』のような地位に、自ら署名捺印するようなものです」

これは「日本版サブプライム」だ。プロが震える理由

この仕組みが導入されると、市場には「二重のモラルハザード」が発生する。

まず「借りる側」は、「値下がりしても国が保証してくれるし、月々が安いなら」と安易に借りる。そして「貸す側（金融機関）」は、「万が一焦げ付いても保険金が下りるから、どんどん貸し込もう」と考える。

本来、金融機関が厳格に行うべき審査が、国の保証があることで形骸化する。この構図は、2008年に世界経済をどん底に叩き落とした、米国の「サブプライムローン問題」と酷似している。

「当時も『住宅価格は上がり続ける』という神話の下に、信用力の低い層に過剰な融資が行われました。今回、日本政府がやろうとしていることは、まさにその日本版です。誰でも億ションが買える時代の到来は、決して豊かさの証明ではありません。『官製バブル』によって一時的に市場は潤うかもしれませんが、リスクを国が肩代わりするいびつな構造はいずれ破綻するのではないか」

政府が音頭をとっているから安心、などとお人好しなことを考えていては、最後にババを引く。

「『ご利用は計画的に』。この言葉がこれほど重く響く局面はありませんよ」と小原氏は続ける。

では、個人はどう動くべきなのか。

実は一連の発表を深く読み解くと、これまで新築にだけ与えられていた“特権”が消滅し、あえて高額な新築を買う理由がなくなったというメッセージが浮かび上がってくる。

後編『フラット35「1.2億円」解禁が告げる《官製バブル》を味方につける“資産形成の新戦略”』では、引き続き小原氏の解説をお届けします。

【つづきを読む】フラット35「1.2億円」解禁が告げる《官製バブル》を味方につける”資産形成の新戦略”