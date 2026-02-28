積水ハウス地面師事件の主犯は「事件に巻き込まれただけ」だった…50通もの手紙から明らかになる”事件の真実”

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

事件の構図

まずは手紙のさわりを紹介しよう。

〈私は地面師グループが逮捕された時はフィリピンにいました。この事件の構図は次の通りだと思います〉

カミンスカスはそう書いて複雑な地面師グループについてごく簡略化して図解する。

地面師［人間］［書類］グループ→エマイユ横澤［太田］→羽毛田→私→イクタH→セキスイ

事件について次のように解説する。

〈私はエマイユの横澤［太田］が物件の元付けという事で会って交渉し55億円で売買する事を承諾してもらい六本木で祝杯をあげました〉

〈元付け〉とは、所有者から直に売却を依頼された代理人を指す。登記簿を見る限り、〈エマイユ〉は、銀座に拠点を置くアパレル会社ということになっているエマイユホールディングス（エマイユHD）のことだ。

その社主である〈横澤〉は、手紙で実名になっているが、本稿では横澤弘人、あるいは太田弘人という仮名にした。カミンスカスはもともとこの横澤が元付け、つまり地主の依頼を受けていたという。事件の最初からかかわっている重要人物だったのは間違いない。

ところが法人のエマイユHD、社主である横澤ともに、事件の摘発された今なお正体不明なのだ。おまけにカミンスカスは、そのキーパーソンが事件の途中で姿を消したのだと手紙に書いている。つまるところ海喜館の地主を知る元付けの横澤に騙されて事件に巻き込まれただけだ、と言い放つのである。

多すぎる未解明の謎

地面師事件に限らず、詐欺事件では捜査段階で無実や罪を訴える犯人がめずらしくない。当初、この手紙もその類いのものではないかと思い、一読したあとしばらく返信しなかった。

ただし、何度か読み返してみると、そこには引っかかる部分も少なくなかった。私自身、罪とまでいわないまでも、カミンスカスは主犯ではないように感じてきた。そもそも積水ハウスの海喜館事件には、残された謎が多すぎる。

不動産取引のプロである日本屈指のデベロッパーが、なぜこういとも簡単に騙されたのか―。

そんな素朴な疑問に始まり、犯行グループがどのようにして結成されたのか。そこも不明だ。さらに地面師たちのあいだの指揮命令系統はどうなっていたのか。グループにおけるそれぞれの果たした役割などなど、事件の謎は尽きない。

積水ハウス事件の捜査をした警視庁は、総勢17人の容疑者を逮捕した。だが、東京地検が起訴したのは、そのうちの10人にすぎない。起訴と不起訴、有罪と無罪の違いはどこにあったのか。積水ハウス社内の権力闘争が、事件の遠因とも囁かれた。事件後、社内はどう対応したのか。起訴された犯人たちの事件公判や判決を経てなお、いまだ解明されていない事実があまりに多いのである。

この際、主犯とされたカミンスカスに、残された謎について尋ねてみよう。そう考え、書簡のやり取りを繰り返した。カミンスカスからの手紙は2025年12月現在まで24通におよんだ。手紙が届くたびに返信してきたため、私からの寸書も同じくらいある。併せると50通におよぶ。

