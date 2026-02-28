アフリカに「高度な芸術」が存在するはずない？…古代アフリカに存在した、驚くほど高い技術力

アフリカの原始美術が持つ「不思議な力」に取り憑かれて半世紀あまり--

見る者に衝撃を与えずにはおかない、数々の美術品を日本に紹介してきた斯界の第一人者が回想する。（構成：小川圭/写真：東京かんかん所蔵）

〈アフリカの「ソンゲ族」が作った仮面が持つ、不思議な力…世界へ散った「アフリカ美術」の凄まじい価値〉より続く

※本記事は『Tropic』より抜粋・編集したものです。

新たな視座の始まりとして

アフリカンプリミティブアートはいずれも驚くべき造形であり、独特の魅力と迫力とに満ち溢れている。

印象的な作品は数多いが、その中からいくつかを選ぶとすれば、ナイジェリアの3つの美術とコートジボワールのものを挙げたい。まず、ナイジェリアの紀元前5世紀から紀元後3世紀頃に隆盛したノク文化のテラコッタである。紐状に粘土を巻きつけたり、精巧に型を取ったりして800度くらいの温度で焼き上げた野焼きのものだ。人物像に施された頭飾りや首飾り、腰ベルトなどの装飾を見ると当時の洗練された文化と高い技術力が分かる。現存するアフリカ美術最古のこの赤土のテラコッタを眺めていると私の目前には紀元前の荒涼とした風景が広がる。

第二はイフェのブロンズの頭像だ。イフェは12世紀から15世紀に栄えたナイジェリアの大きな民族グループ、ヨルバの文化的な中心地であった。頭像を見た欧米の学者はこれほど高度な芸術がアフリカにあるはずがないと考えてギリシャかエジプトに由来するものと強く主張した。のちにこれらがヨルバ族の王の肖像などであったと判明してからアフリカ美術に対する西欧の認識が変わった。

三番目はベニンのブロンズである。13世紀頃からナイジェリア南部の海岸地帯に存在したベニン王国は優れた鋳造技術を持ち、頭像をはじめ戦闘のレリーフ、クイーンマザー（皇太后）と呼ばれる端正で美しい真鍮作品が数多く創られた。イフェとベニンのブロンズ像はこれまでにない写実的な完成度の高い作品で、この時代にこれほど秀逸な鋳造技術があったことに驚く。古代から中世のナイジェリアに生まれたブロンズ造形はアフリカ美術の至宝と呼ばれ、保存環境が厳しいなかで今も完全な形で残っている貴重なものだ。

そしてまた、私が惹かれるのはコートジボワール、ゲレ族の木彫仮面である。表情に屈託のない哄笑と皮肉な威嚇が交じり合い、見る者を射るような凄みがあって、その前に立つとアンビバレントな感情に魂を揺さぶられる。

アフリカンプリミティブアートに内在するもの

アフリカンプリミティブアートは、西欧の植民地政策に関わった国々と不可分な関係の上に美術史が始まっている。約100年以上前に黒人美術と呼ばれていたこの造形は西欧諸国の画家たちだけではなく、文学者や民族学者の間でも活発な話題を提供していた。

ダカール・ジブチ調査団（1931〜1933）に参加した詩人ミシェル・レリスの著作『幻のアフリカ』にはドゴン族の仮面についての詳述がある。20世紀初頭から半ばの西欧はキュビスムやシュールレアリスムが初動し始めた造形美術の変革期だったが、1907年にピカソが発表した「アヴィニョンの娘たち」はアフリカ彫刻がキュビスムの原動力になった例として長く語り継がれている。ピカソやブラックは遠近法や明暗法を使わずに三次元の立体を多角的な視点から二次元へ捉える構造的な方法を探していた。ルネサンス以来の再現的な画法を脱皮しようとしていた彼らの前でアフリカ彫刻は多面的で自由なデフォルメの可能性を示していた。

この時期はフランスのみならずドイツやアメリカでもアフリカ美術展が行われ、パリのアートマーケットでは初めて美術作品として出品もされている。だが、日本で本格的な美術展が開催されたのは1960年だ。文化的な波動としてはとても遅い。私たちは西欧を通してようやくアフリカ美術を知ったことになる。

これはアフリカ美術のみに限ったことではないが、50年近くその造形を精神的支柱にしながら生きる糧として来た私には強く感じることがある。それはほとんどのアフリカの造形が自然界から直接に取り入れた様々な素材を用いているその素晴らしさである。自然界とは森であり、木であり、土であり、古代から続く森羅である。アフリカ美術がプリミティブアートと呼ばれるとき、それは原始、未開のものという西洋美術の洗練の対極に位置づけられている。20世紀後半を過ぎてその表現は侮蔑的だとして、現在はトライバル（部族）アートなどという呼称もあるが、私は「原始」や「未開」という概念を必ずしも否定的には捉えない。むしろ稀少な価値を持つものとして考えている。

昔からアフリカの木彫の特徴に「精霊の宿る木」という概念がある。人物像の場合では精霊は頭と胴体に宿るのでこの部分に重きを置いて作られる。足が短い彫像が多いのはこのためだ。精霊の存在は木彫に使う木を自然界のなかから慎重に選んでいることでもわかる。木に宿る精霊と人間は霊的な関係で繫がり、共生するものになっている。この時、木は単なる物質としてのモノではなく、見えないものを感じ取る鋭敏な直感によって特別に選ばれている。アフリカの人々の自然界への眼差しは原始的でアニミスティックだ。これはアフリカンプリミティブアートに共通して内在する感性の背景ともいえる。

こうした精霊を宿した仮面や彫像は、祭祀や儀礼を重ねることで象徴から具体的な意味を持つものへと変わっていく。実際の儀礼の場に立っていて「これが精霊の力なのではないか」と何度も感じることがあった。自分が大地に吸い込まれていくような感じだった。

アフリカの造形が原始、未開のものと呼ばれて1世紀以上が過ぎた。この時間の中で、西欧は価値が反転していくことに無意識だったのかもしれない。

現在の視座から見ると、プリミティブアートは始原の感覚へ遡行する一つの方法を示しているようだ。人工知能が未来の可能性を開くような途上において、それは人間的な普遍の道標のひとつともなろう。

＊

