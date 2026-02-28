いきものがかり・水野良樹さん（43）が14日、東京・目黒区にある『STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO』で、一夜限りの音楽イベントを開催。ライブのために制作された楽曲への思いや、伝えたいメッセージについて伺いました。

この日行われたのは、『“考えること、つながること、つくること”をもっと豊かに楽しみたい』というコンセプトのもと、水野さんが2019年からスタートさせたプロジェクト『HIROBA』と、『STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO』がコラボレーションした、音楽イベント『FIVE STORIES×ONE SOUND-Brewed in Coffee Moments- by STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO+HIROBA』。

水野さんはスターバックスで働くパートナー（店員）が体験した、中学生を職業体験で受け入れたときの話や、聴覚障害のお客さんとのエピソードなど、日常の出来事や想いをもとに朗読の詩や楽曲を制作しました。

■実話をもとに制作「たくさんのエピソードをいただいた」

店員から集まったエピソードをもとに、水野さんが作り上げた楽曲のタイトルは『返事（with 関取 花）』。朗読と共にシンガーソングライターの関取花さん（35）と観客の前で初めて披露しました。

――パートナー（店員）から得た、曲作りのヒントは？

パートナーの皆さんにたくさんのエピソードをいただいたんです。それがヒントというより、どれも物語としてステキな出来上がっているものがたくさんあって。これをそぐことなくキレイに並べていけたら、それだけで豊かなストーリーになるから、誇張することもなく、落としちゃうこともなくっていうのをすごく気をつけながら作っていった感じでした。

――制作過程で苦労したことは？

朗読にBGMを付けるとか、めっちゃ難しくて･･･。脚本のストーリーをまず作って、それを何もない状態で朗読して、それに合わせてピアノ弾いていったんですけど。ちょっと、そういうのをあまりやったことがなかったので、展開を作るのが大変でしたけど。でも、実際リハーサルに入ってミュージシャンの皆さんに演奏してもらうと、そこからがすごく楽でしたね。もう“任せりゃいいや”みたいな感じになって。ミュージシャンに甘えて作れました。

■ライブ当日の朝まで悩んだ歌詞は “スターバックスっぽい”

ライブでは、スターバックスの店内に飾られているオファリングボード（メニューなどが手書きで描かれたボード）から着想を得たという、楽曲の歌詞を書いたボードも展示されました。このボードにもつづられている歌詞の制作に試行錯誤を重ねたという水野さん。楽曲作りは本番の当日の朝まで及んだといいます。

――楽曲が仕上がったのが本番の前日とうかがいましたが？

歌詞をちょっと迷ったというか。こんな言い方したらあれなんですけど、僕が歌うしかないじゃないですか（笑）。 いつもだったら丸顔のもっとうまいボーカリストがいるんですけど、自分が歌うしかないから、自分が歌ってみて発音がうまくいくものとかがあったりして。それを昨日っていうか、正直今日の朝まで歌いながら“こっちの方がいいかな”みたいなことをずっとやっていましたね。

――楽曲のタイトルに込めた意味は？

誰かがまず声を投げないと訪れない答えじゃないですか、返事って。それが来るかどうかもわかんないし。来るかどうかわかんないけど、“返事”っていう言葉があることによって、“他者がいる”っていうことを感じられると思うので。“他者がいることを感じられる場所”という意味で、スターバックスってそういうことだなって思って。そこで曲としてつながれないかなということで、このタイトルにしてきました。

――お気に入りの歌詞は？

“誰かの返事を聴きたくて今日もここに来た”みたいなフレーズっていうのは、スターバックスっぽいって思って（笑）。“これだ！”と思って、すごくそこは気に入っているかなっていう。

■楽曲を通して伝えたいこと“日常の中に大事な瞬間があるんだよ”

来場者からは、「一生心に残る時間を過ごせました」といった声や、「この日のために作られた曲っていうのがすごく伝わってきて、今日聴けたこともすごく運命的」という感想がありました。

――実際に披露した、今の心境は？

めっちゃ緊張しました。ほぼぶっつけ本番だった（笑）。今日の朝、詞を書き上げた曲をそのまま歌うという･･･。なかなかドキドキでしたけど。でも、このROASTERY TOKYOでは焙煎（ばいせん）をして、その豆をひくところから実際に提供するまで、全てのストーリーがここにあるっていうのを聞いたので。それでいうと“らしいこと”ができたのかなって曲を作って。うまくつながれたかなと思います。

――楽曲を通して伝えたいメッセージは？

歌詞の中にもありましたけど、雪降ってきて子どもが“わー！雪だー！”ってなって。けれど、子供は未来があることを知らなくて、その瞬間だけ楽しんでいるけど、大人から見ると、“この瞬間がすごく大事な思い出になるんだよ”みたいな。実はスターバックスの日常も、“何気ない日常だけど、この瞬間が大事だよ”みたいなことは、伝えたいメッセージというか、そういうもんじゃないのかなって思うことを書いたっていう。（私も）スターバックスで人生に関わる決断をした日も何度もあるので。実はいろんな人がそういう瞬間を過ごしていて、“日常の中に大事な瞬間があるんだよ”っていうことを書いたっていう感じですね。