豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの墨俣一夜城（写真：Kouji_film／イメージマート）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第7話「決死の築城作戦」では、美濃攻めに乗り出した信長に対し、秀吉は墨俣（すのまた）城の攻略を買って出るが……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

柴田勝家も挫折した墨俣築城、「低湿地×敵襲」の二重苦

織田信長の期待に応え続けて出世した男、豊臣秀吉。その成り上がりストーリーの序盤で出てくるのが「墨俣城伝説」である。

どういう話かというと、永禄9（1566）年、信長は美濃攻略を念頭に置いて、敵地の墨俣に砦を築くようにと家臣たちに命じた。

だが、墨俣の地は、木曽川・長良川・揖斐川という3本の川が流れる低湿地帯で、水が溜まりやすい。今回の『豊臣兄弟！』でも、高橋努が演じる蜂須賀正勝（はちすか まさかつ）、通称・小六（ころく）が次のように説明している（蜂須賀小六については後に説明する）。

「墨俣の一帯は湿地が多く、普請が難しい。場所を見極めねば取り返しがつかぬことになる」

ただでさえ築城が困難なうえに、もう一つ問題があった。敵地にあるため、砦を築こうとすると、美濃を支配する斎藤方の武士に妨害されてしまうのだ。

まずは佐久間信盛が築城を引き受けるが、ある程度まで完成したところで、斎藤方の武士たちによって、砦が破壊されてしまう。次に柴田勝家が築城にトライするが、結果は同じ。木材まで奪われてしまった。

信長が「墨俣に砦を完成させた者に、その砦を任せよう」と呼びかけるも、ことごとく失敗に終わっている難事業だけに、家臣たちの誰もが及び腰となった。

そんな中、「おそれながら」と名乗り出て、墨俣城の築城を引き受けたのが、秀吉である。斬新な方法を用いて、たった一夜で墨俣に城を築き上げてしまう。これが「墨俣城伝説」として伝わる逸話である。一体、どこから生まれたのか。

江戸時代初期に儒医の小瀬甫庵（おぜ ほあん）が書いた『甫庵太閤記』では、「秀吉軽一命於敵国成要害之主事」（信長の命で秀吉が築城した）ことが分かる。ただし、ここには「墨俣」という地名は出てきていない。

この城（砦）を「黒俣城」として初めて紹介したのは、江戸後期に出版された読本（よみほん）の『絵本太閤記』（文・武内確斎、挿絵・岡田玉山）だとされている。以降、脚色が加えられて、上記のような伝説が生まれたようだ。

もっとも実際に一夜で城が築けるはずがないから、たったの数日で砦を築くという、迅速な秀吉の築城を称えて「墨俣一夜城」と表現されるようになったらしい。

今回の放送では、家臣の柴田勝家が墨俣城の築城を引き受けるが、ミッション達成ならず。小栗旬演じる織田信長から「負け犬は目障りじゃ。許しがあるまで蟄居（ちっきょ）しておれ」と非情な通告を受けている。

そこで当初から手を挙げていた秀吉に、難題が託されることになった。

築城工程の細分化で実現した圧倒的スピード

ドラマでは、秀吉の弟・秀長が墨俣城に砦を築くうえでの課題をリサーチ。実際に現場で困難に直面した人々から話を聞き出している。

「墨俣でござるか……あそこは平地でござってな。敵にはこちらの動きが丸見えでございました」

「最初のうちはさほど攻めてこんかったが、でき上がりまであとわずかという段になって、一気に攻め込まれましてな」

「砦を作りながら、敵と戦うちゅうのは、恐ろしく難儀なことです」

敵から丸見えの位置にある墨俣の地で、斎藤方の妨害をしのぎながら城を築く――。その難しさをうまくセリフにしながら伝えている。

『絵本太閤記』では、秀吉が「7日のうちに墨俣に砦を築いてみせましょう」と信長に宣言。つまり敵に攻撃される前に、スピーディーに砦を築くという作戦だ。そのために秀吉はどんな作戦をとったのか。

後世で「墨俣城伝説」として広く伝わっているその方法について、ドラマでは秀長が分かりやすく説明している。

ドラマの展開としては、考えあぐねた秀吉が急に空腹を訴えると、妻のねねが「急に言われても……」と戸惑う一方で、母は「汁でよければすぐできるよ。下ごしらえしていたネギと里芋があるからね。それを味噌と合わせるだけだで」と快諾。すると今度は、汁づくりをどちらがやるかで母と妻のねねがもめ始めたので、秀吉が「まあまあ二人で作ったらよいでないか」となだめた。

そんな一連のやりとりを見ていた秀長は「汁も砦もおんなじじゃ！」とひらめく。地図で木曽川の上流を指さしながら、こう力説した。

「ここで砦を造る材木を切り出し、運べるギリギリの大きさまで先に組んでおくのじゃ。あとはそれを川を使って墨俣まで運び、一気に組み上げる」

筆者の頭によぎったのは、20世紀に「自動車王」として名を馳せたアメリカのヘンリー・フォードによる大量生産だ。

それまで富裕層の乗り物だった自動車を、フォードが一般向けに安価で売り出したことによって、大ヒット。生産が追いつかなくなると、フォードは自動車作りの作業を単純化、かつ細分化する。そのうえで、複数の工程をこなしていた従業員の作業を一つに絞って担当作業だけに集中させることで、大量生産を可能にした。

ドラマでは秀長の着想となっているが、語り草になっている「墨俣一夜城」で秀吉が行ったとされていることも「工程を分解して見直す」という点では同じ。もし、秀吉や秀長が現代に生きていれば、どんな生産現場にしろ、フォードさながらの大改革を行ったことだろう。

『武功夜話』では豊臣秀長が蜂須賀小六を懸命に説得

だが、この作戦を実行するにあたっては、木曽川や長良川の流域に勢力を持った「川並衆（かわなみしゅう）」を味方につける必要がある。

「川並衆」とは、のちに出てくる文献『武功夜話』にだけ見られる呼称だが、ドラマでも採用された。秀長がこんなふうに説明している。

「川並衆を手なずけなければならぬ。尾張と美濃の国境の川筋を取り仕切っておる地侍の集まりじゃ」

そこで、もともと川並衆で、今は信長の家臣となった前野長康を頼って、彼に川並衆を率いる蜂須賀小六に会いに行くことに。ところが、秀吉が蜂須賀小六にいくら協力を願い出ても、一向に応じてはくれない。

いかにして、蜂須賀小六を説得するのか、というのが今回のドラマの見どころとなっているが、『武功夜話』ではそこで秀長が活躍するという展開になっている。

「なんとか力を貸してもらえないだろうか」

秀吉は事情を説明しながら、川並衆を率いる蜂須賀小六を説得した。しかし、小六の屋敷に足しげく通っても、色よい返事はもらえなかった。敵地で身をさらして城を建てることのリスクを考えれば、やすやすと引き受けられないのは当然のことだ。

なかなか首を縦に振らない小六に、口八丁の秀吉も万策が尽きる。重苦しい雰囲気が流れるなかで、口を開いたのが秀長だった。

「私ごとき者が申すのもおこがましい次第ですが、この度、兄上が墨俣での築城を引き受けた以上、もちろん、成功しなかったときは一命もないものと覚悟の上です」

このプロジェクトに命運がかかっていることを強調しながら、秀長は斎藤氏の居城である稲葉山城を何度か攻撃してきたことについて、小六らの尽力があったからこそとして、こう感謝を述べている。

「先年、稲葉山攻めの折りには舎兄のみがご褒賞をいただき面目をほどこしたが、我ら兄弟がさしたる働きをしたわけではなく、これらは諸兄の活躍のお陰であった。この度の大役を成功させるために、ぜひとも御両所の御助けをお願い申す」

そんな気持ちが込もった言葉に、小六の心は動かされたようだ。短くこう答えたという。

「墨俣のことお引き受け申す」

小六の協力を取り付けたことで、秀吉たちは短期間に墨俣城を築くことに成功した。

主君を転々とした蜂須賀小六、豊臣兄弟と歩んだ絆

どこまでが本当にあったことかどうかは分からない。そもそも、黒俣城の存在が疑問視されている。確かな史料に全く取り上げられていないからだ。城というよりも、せいぜい砦くらいのものだったと見られている。

そうなると、「墨俣城伝説」の描き方は、ほぼ脚本家の腕次第といっていいだろう。面白いのは、秀長がこれだけ活躍する『武功夜話』の展開は採用せずに、ドラマでは秀吉にひたすら説得役をやらせている点だ。

前回放送では、鵜沼城の調略にあたって秀長が大活躍したので、選手交代といったところだろうか。兄弟が入れ代わり立ち代わりで見せ場を担うのは、これまでの大河ドラマではなかった展開といえるだろう。

実際の蜂須賀小六は、若年期には斎藤道三に仕えて、道三の死後は岩倉城主の織田信賢につき、その後は犬山城主の織田信清に仕えるなど、主君を転々とした。そして永禄3（1560）年に信長に仕えたとされている。

蜂須賀小六は「桶狭間の戦い」で軍功を挙げると、金ケ崎の退き口で秀吉とともに活躍し、その後は、秀吉の家臣になったといわれている。

今回の放送は、『武功夜話』のように熱い言葉を交わすことはなかった秀長と蜂須賀だが、ここから共に秀吉を支える立場となり、どんなコンビネーションをみせるのかも楽しみだ。

菅田将暉が演じる「天才軍師」への期待感

今後の展開としては、「本能寺の変」で信長が倒れると、秀吉は大坂を拠点として大坂城の築城を開始。そのときに蜂須賀小六は大坂城の普請にも携わっている。秀吉や秀長とはかなり長い付き合いだった。

物語が進むにつれて、蜂須賀のように秀吉を支えた家臣たちも続々と登場することになるだろう。

次回予告で現れるや否や、SNSなどで話題となったのが竹中重治、通称・竹中半兵衛である。演じるのは菅田将暉で、『おんな城主 直虎』（2017年）での井伊直政役、『鎌倉殿の13人』（2022年）での源義経役に続く、三度目の大河ドラマ出演となる。

名軍師として知られる半兵衛と、秀長の化学反応にもまた期待したい。

次回の第8話「墨俣一夜城」では、秀吉と秀長らが墨俣に出陣。綿密に練られた「一夜城プロジェクト」に着手する。

筆者：真山 知幸