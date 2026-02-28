「特攻」を免れた「零戦搭乗員」が隊長の葬儀で「残念」だと語ったワケ

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。

今回は、大戦中に大量に養成された第十三期海軍飛行専修予備学生のうち、数少ない「赤道以南の戦場」を体験した田村一中尉を紹介する。

田村一中尉が語る戦後の思い

私が田村と初めて会ったのは、前述のとおり2013年、上野村村長黒澤丈夫氏の葬儀の後だった。

「立派なご葬儀ではあったけれど、戦後の村長としての功績ばかりが取り上げられ、海軍での功績には全く触れられなかったのが残念だった。戦争中は戦争中で、国のために命がけで戦った、そのことにも言及されて然るべき。戦争賛美とこれとは別ですよ。誰かが弔辞で触れてほしかった」

と、田村は言った。

この年、10月28日には安中市の公民館でNPO法人零戦の会が主催し、「田村一中尉を囲む会」が行われた。20数名の戦後世代が田村を囲み、体験談を聞く催しである。

会場に飾られていた貴重な品とは

会場の一角には、田村が戦時中使用していた数々の貴重な品が飾られていた。ひときわ目を引いたのは、一振りの日本刀。銘は波平行安（なみのひらゆきやす）。初代波平行安は、平安時代後期、薩摩国波平（現鹿児島市南部）の刀工。以降も明治に至るまで行安の名は波平派の嫡流によって襲名され続けた。東郷平八郎元帥の佩刀としても知られ、その名の縁起の良さから海軍士官垂涎の的であったという。

いまは白鞘に収められているが、田村はこれを、吊環二個の海軍の軍刀に拵えて持っていたという。

もう一つは、田村が戦時中に着用していた絹のマフラー。マフラーは空中火災の際に顔を炎から守る役割もあるので正絹でないといけない。絹のマフラーは官給品ではなく私物である。虎の絵が描かれているが、これは、出水基地で邀撃戦に参加していたとき、勤労動員に来ていた女学校の美術の先生（京都絵画学校出身）に、みんなで虎の絵をマフラーに書いてもらったという。

「虎は千里を行って千里を帰る」という諺にかけ、縁起を担いでの絵で「良胤」の号が記されている。

届いた突然の訃報

私の住む東京西郊から安中までは、関越道を走れば1時間半ほどで着く。その後も何度か会う機会があり、塾の教え子の中島氏からも、「先生が焼き鳥を15本食べた」などと折に触れ近況を知らせてきたりして、さらなる長生きを疑わなかったが、「囲む会」の翌平成26（2014）年8月15日、訃報が届いた。自宅で突然、倒れたのだという。享年91。

「私が特攻に出されなかったのは黒澤さんのおかげ。空戦で撃墜されずに生き残ったのも黒澤さんが鍛えてくれたから。同じ富岡中学校出身のこの隊長と出会えたからこそ、いまの私があるんだと思います」

そして、敬愛してやまない黒澤氏の話題をしばしば書いていた私のブログを知り、わずかな期間ではあったが忘れがたい交流が生まれた。人の縁は不思議なものだと思わざるを得ない。

田村が愛読してくれた私のブログは、Wikipediaなどに不適切な形で引用されることが多いのに嫌気がさしたのと、田村歿後なにも書く気になれないこともあって、いまも休眠状態のままだ。

