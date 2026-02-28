「50年ローン」は”ゆとりローン”の再来か…プロが警鐘を鳴らす高価格・高金利時代に潜む「先送りの罠」

「50年ローン」、選ぶべき…？

いま住宅市場では、金利上昇と住宅価格の高騰が同時に進み、これまでにない異変が起きている。

前編『その住宅ローン、本当に大丈夫か…？「50年ローン」の登場にプロが凍り付いた深刻なワケ』で紹介したように、住宅価格の「年収倍率」は10倍を超え、従来の35年ローンでは届かない価格帯が当たり前になった。

その穴を埋めるように登場したのが「50年ローン」や「残価設定型」という新しい住宅ローンである。

月々の負担は抑えられるが、返済総額の増加や将来価値の変動というリスクは確実に存在する。この「リスクの先送り」という発想に、業界歴30年の私は強い既視感を覚える。本当にそれは“救済策”なのか、それとも時間を味方にした錯覚なのか。

住宅金融の現場を知る立場から、過去に何が起き、いま何が繰り返されようとしているのかを掘り下げていこう。

「ゆとりローン」が残した教訓

思い出されるのが、過去の住宅ローン政策で導入された「ステップ返済（ゆとりローン）」である。

1990年代、住宅金融公庫（現在の住宅金融支援機構）が提供した「ゆとりローン（ゆとり返済）」は、当初の返済負担を軽くすることを目的とした住宅ローン商品で、1992（平成4）年に導入された。

仕組みはこうだ。

当初5〜10年間を「ゆとり期間」と位置づけ、その間は返済額を抑える。ゆとり期間が終わると軽減した分を上乗せして返済し、返済額は段階的に引き上げられる。とりわけ返済開始後、6年目と11年目に大きく上昇する。

年金住宅融資（現在は廃止）でも、同様の仕組みの「ステップローン（ステップ返済）」が販売されていた。

いずれも、終身雇用と定期昇給を前提に、「将来は収入が増える」という想定で設計されていた。たとえば当時一般的だった借入額4,000万円前後、返済期間35年のモデルケースでは、当初5年間の月々返済はおおむね8万円程度に抑えられていたが、6年目には約14万円前後へと一気に上昇し、さらに11年目には16万3千円程度にまで膨らんだ。

月々の返済額は10年余りでほぼ倍増する。

しかも、返済初期は元利均等返済の特性上、支払いの大半が利息に充てられ、元本はほとんど減らない。家計は「支払いだけが急増するのに、借金は思うように減らない」という厳しい状況に陥った。

この制度の発想は、「賃金は上がり続け、住宅価格も上がる」という時代の前提に立っていた。ところがバブル崩壊でその前提は崩れ、返済が後から重くなる仕組みは、現実の家計と噛み合わなくなった。結果として返済不能に陥る世帯が相次ぎ、ゆとりローン（ゆとり返済）やステップローン（ステップ返済）は問題が顕在化し、平成12年に販売中止となった。

住宅ローンは誰のためのものか

この一連の経緯が示す教訓は明確だ。「当初の返済が軽い」「将来の収入増を前提にする」「住宅価格は上がる」といった甘い想定に基づくローンは、環境変化に弱く、家計に深刻なリスクをもたらし得る。

そもそも日本の住宅ローンは、1962年に大和ハウス工業が民間金融機関と提携し、日本で初めて本格的な仕組みを構築したことに始まる。

当時は住宅を現金で購入するのが一般的だったが、同社は「マイホーム資金」という最大の障壁を金融で乗り越え、住宅普及の道を切り開いた。高度経済成長期は所得が右肩上がりで、ローン金利は高かったものの、将来の賃金上昇を見込んで借りることが合理的だった。

しかし現在は、その前提が大きく揺らいでいる。

賃金上昇は限定的で、人口減少と高齢化が進む一方、住宅価格だけが先行して上昇する構造にある。こうした環境下で登場した「50年ローン」や「残価設定型住宅ローン」は、果たして本当に住宅を必要としている家族にとって「味方」となり得るのだろうか。

次回の寄稿では、それぞれの住宅ローン商品を具体的に分解し、その仕組みとリスク、そしてどのような人に適し、どのような人には危うい選択となるのかを、より深く掘り下げていきたい。

さらに連載記事『「タワマン神話」の崩壊が始まった…！セレブの“キラキラ感”で突き進んだ「マンション幻想」のヤバすぎる実態』でも、最新の住宅事情を解説しているのでぜひ参考にしてほしい。

